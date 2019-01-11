原标题：“天鲲号”完成测试

图为“天鲲号”在进行挖泥施工作业。新华社发

1月9日12时30分，经过近3个月的挖泥、挖岩试验，由中交天津航道局投资建造的亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”顺利返航回到船厂，标志着“天鲲号”完成全部测试，正式具备投产能力。

“天鲲号”全船长140米，宽27.8米，最大挖深35米，总装机功率25843千瓦，设计每小时挖泥6000立方米，绞刀额定功率6600千瓦。其挖泥能力超过了同样由中交天津航道局投资的现役亚洲最大的绞吸挖泥船“天鲸号”。

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