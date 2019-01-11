增值税起征点3万变10万：为小微企业“雪中送炭”

降成本、减税负，要用制度的温度、韧度和黏度，营造一个宜商宜工的环境。唯有如此，经济才能真正行稳致远。

开年之初，小微企业迎政策利好。据中国政府网消息，最新国务院常务会议决定，将从五个维度切实有效降低小微企业税费，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。

其中包括：小规模增值税纳税人的增值税起征点从月销售额3万元提高至10万元；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，使税负降至5%和10%。

一季度能否平稳开局影响着全年的经济形势。在年初，给小微企业送上的减税“礼包”有助于提振信心和预期，为全年经济平稳运行夯实基础。

作为稳增长和稳就业的生力军，小微企业的稳定发展已然是关系全局的大事，不仅具有极高的经济效应，而且具有显著的社会效应。

此次的减税礼包，一方面加大所得税优惠力度，另一方面降低享受优惠的小微企业标准，调整后优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业。同时，大幅提高了小规模纳税人的增值税起征点——从3万到10万。这样一来，大量小微企业能因此享受到免征增值税的实惠了。

这可谓切中小微型民企迫切需求之举：相对于大中型企业，小微企业合理避税空间有限，此次减税实打实提高起征点、降低应纳税额，将有效降低小微企业税负，并激励更多人自主择业、创新创业，为大众创业、万众创新创造休养生息的进取环境。可以说，这次针对小微企业的减税降费更带有雪中送炭、与民生息的积极意义。

值得注意的是，以往很多人总担心，虽然“上面”不断减税，但在“下面”却可能出现“税越减越多”之怪现象。这并非杞人忧天：现实中，有些地方政府税收降低、债务维持在较高水平，各级政府财政收支量入为出，甚至存在刚性缺口下，减税降费在实践中就缺乏可行空间，所以明减实增的情况确实存在。

而这次，中央承诺通过一般性转移支付弥补因大规模减税降费给地方带来的财力缺口，这也将有助于提高地方履行大规模减税降费的积极性，从而形成与民休养生息的生态闭环，这有助于消除地方政府和小微企业双方的疑虑，也使大规模减费降税有效转化为增强市场信心、激发市场活力的助推力。

需要指出的是，最新的减税降费举措，并非通过修改相关法律完成，而主要是行政性的政府让利。这就带来了稳定性和可持续性的疑虑。如三年的减免政策优惠结束后怎么办，这无疑给中小企业的中长期投资带来困惑；同时，大规模减税降费有效执行的话，将降低地方政府的财政收入，即便中央转移支付到位，至少也会改变各级政府的收支结构，其中的压力是否能有效缓解，也需关注。

从这个角度看，减税降费既是经济平稳发展的前提，不妨在立法层面上加以巩固，为民众和企业提供稳定的预期，避免被解读为是“应急之举”；同时，在大规模减税降费下，要切实有效地推进政府的精兵简政改革和财政预算体制改革，使减收与减支实现统一，进一步增强人们对持续减税降费的信念。

要而言之，要用制度的温度、韧度和黏度，营造一个宜商宜工的环境。唯有如此，经济才能真正行稳致远。（刘晓忠）

(责编：赵爽、杨曦)