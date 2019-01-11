兴业银行行长陶以平：降低绿色融资风险权重，引导更多资金投向可持续发展

“我们呼吁，为商业银行的绿色融资降低风险权重，以便引导更多资金投向可持续发展领域。”1月8日，兴业银行行长陶以平在可持续金融学院和北京大学汇丰商学院共同主办的2019可持续金融会议上发表演讲时表示，可持续发展已成为人类共同的愿景，全球监管者应确立更有利于可持续金融发展的新监管指引，为绿色金融提供发展沃土。

对于未来的绿色金融发展，他还建议投资者转变观念，从过去那种保护环境会影响经济发展、绿色金融就是“情怀投资”旧式思维中走出来，认识到“绿水青山就是金山银山”，“保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力”。兴业银行12年的绿色金融业务实践过程，资产质量、ROE等客观数据都证明了绿色金融具有商业可持续性。

纵观世界可持续发展历程，从1972年在斯德哥尔摩召开的“联合国人类环境会议”第一次将环境问题提到国际议事日程，到2015年联合国通过《改变我们的世界：2030年可持续发展议程》，可持续发展的理念内涵不断丰富，已成为全球广泛认同的发展理念。在中国，也经历了从过去片面追求GDP增长到生态文明建设、可持续发展理念不断深入人心的转变过程。这其中，以兴业银行在2006年率先在国内推出能效贷款服务为标志，中国的绿色金融开始发展，从最初的孤独小众，到现在的如火如荼，从最初的“踽踽独行”走到了而今的“山花烂漫”。

陶以平认为，要落实好联合国2030年可持续发展议程，需要“目标”“行动”和“金融”三者之间的有机结合。其中，绿色金融是实现目标、推进行动的“催化剂”。目前，在绿色信贷、绿色投资和绿色债券等三大绿色金融领域，国际上都已形成了非常富有影响力的市场标准。

在绿色信贷领域，采纳“赤道原则”的金融机构日渐增多。作为国际项目融资中被广泛认可的环境与社会风险管理工具。截至2018年11月，赤道原则已被遍布全球37个国家的94家金融机构采纳，这些金融机构占据了新兴市场70%以上的项目融资份额。兴业银行2008年在中国首家宣布采纳赤道原则，也是亚洲新兴市场中的第一家“赤道银行”，并依托赤道原则提供的一整套理念、方法和工具，建立起了全面环境和社会风险管理体系。同时将绿色金融作为一项战略性业务来打造，走出了一条“寓义于利，由绿到金”的可持续发展之路。截至2018年12月末，兴业银行已累计为16862家企业提供绿色金融融资17624亿元，融资余额达8449亿元。

在绿色投资领域，2006年联合国发起“责任投资原则”，要求投资者投资的时候考虑ESG（环境、社会及公司治理）三大因素，根据最新数据，目前全球签署“责任投资原则”的机构接近2000家，管理的总资产超过80万亿美元。随着中国对绿色投资的日益重视，预计ESG投资在中国将迎来广阔的发展前景。

在绿色债券领域，截至2018年11月末，全球绿色债券累计发行超过5000亿美元，中国已成为全球绿色债券市场上最大的发行来源之一。兴业银行是国内绿色债券市场最主要的参与者，不仅承销份额位居全市场第一，在绿色债券发行方面，兴业银行在2016年落地境内首单绿色金融债后，又于2018年11月在境内境外两个市场相继完成绿色金融债发行，存量绿色金融债规模超过1100亿元，成为当时全球绿色金融债券发行余额最大的商业金融机构。

经过改革开放40年发展，我国社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。人们对于优美生态环境的需要日益强烈。以2015年发布《生态文明体制改革总体方案》、2016年人民银行等七部委颁布《关于构建绿色金融体系的指导意见》为契机，中国绿色金融经历一个令国际社会瞩目的“From Zero to Hero”的快速发展过程。据统计，到2018年三季度，全国绿色信贷余额超过9万亿元，占各项贷款的9%-10%；累计在境内和境外发行绿色债券超过6000亿元，约占全球发行规模的20%—30%。地方绿色金融发展也如火如荼，除五省八市的绿色金融改革试验区外，近 20个地方出台了发展绿色金融的地方政策和实施方案。

陶以平表示，在中国的绿色金融发展中，兴业银行是当之无愧的开拓者与先行者，并长期致力于将银行的绿色金融活动与影响力投资紧密结合，在产品和服务方面做出了诸多创新，创造了中国绿色金融领域的多项第一：首推能效融资产品，首推碳金融综合服务，首发低碳信用卡，首笔排污权抵押贷款，首发绿色金融债等等，形成了门类齐全、品种丰富、覆盖企业和个人的集团化绿色金融产品服务体系，稳步推动从绿色银行向绿色金融集团转变。为研究绿色产业发展状况和趋势提供第一手资料，让社会感知绿色产业发展的脉搏，2018年兴业银行还研究推出了“兴业绿色景气指数”（GPI）。

兴业银行绿色金融在与国际机构IFC合作创新推出损失分担的“能效融资”业务中起步，也在与外部广泛的交流合作中，积极传递绿色金融领域的兴业声音、中国方案。作为赤道原则协会成员，该行通过赤道原则年度大会等渠道，深度参与赤道原则新版的修订，显示了新兴市场国家金融机构在可持续金融领域的专业与自信。在国内，全面参与监管机构绿色信贷统计、绿色信贷评价实施方案、能效贷款指引、绿色金融债等多项绿色信贷政策制度的制定工作，为推动整个中国绿色金融体系建设和市场发展献计献策。

在12年的绿色金融探索与实践中，兴业银行积累了深厚的绿色金融专业知识和丰富的绿色金融实践经验。“独行快，众行远！”兴业银行持续布道，积极向同业的金融机构展开绿色金融同业输出，先后与台湾地区首家、中国第二家赤道银行——台湾国泰世华银行输出赤道原则实践经验，与九江银行、湖州银行等签署绿色金融战略合作协议，实现了绿色金融理念、标准、经验的融合、共享，推动金融同业的绿色金融服务能力的整体提升，助力我国生态文明建设和绿色金融体系建设，努力为美丽中国和全球可持续发展贡献更大力量。

据了解，“2019可持续金融会议：中国的可持续投资与未来”会议由可持续金融学院（SFI）、北京大学汇丰商学院联合主办。可持续投资系列国际研讨会 前两届会议分别于 2017 年 9月、2018 年 4月在耶鲁大学举办，参会人员包括来自世界知名高校的学术带头人和华尔街投行、投资基金等资深专家。

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