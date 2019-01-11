原标题：楼内现神秘记号遭贼惦记小区频现安全隐患换啥锁靠谱

原标题：小区频现安全隐患 换啥锁靠谱

望春园小区内挂着警方的防盗提示

望春园物业工作人员统计神秘符号

近日，有微博网友发文称，北京市朝阳区北苑附近几个小区接连发生入室盗窃事件，造成不同程度的财产损失，多位住户还在自家门前发现了神秘记号。

北京青年报记者了解到，小区住户们所传的“神秘符号”并非盗贼所留，但智能锁确实存在安全隐患。目前事发小区已加强了安保措施，增加了10人夜间巡查，对于盗窃事件警方也已介入调查。

曝料

小区接连发生盗窃事件

北苑家园位于亚运村正北4公里，是一个包含7个住宅小区的大型社区。

1月5日、6日和9日，北青报记者先后3次实地走访了北苑家园的多个小区，其中望春园、茉藜园、旭辉奥都等都有住户反映曾遭遇类似事件。

北青报记者一进入望春园大门，就看到了安全提示横幅，上面写着“提高安全意识，反锁防盗门，严厉打击入室盗窃”，落款是“来广营派出所”。

望春园业主玥儿（化名）告诉记者，自己家去年12月23日被盗，丢了几万元现金和部分首饰，在此之前她听说小区有好几家中招，有丢现金的也有丢手表的。

同样在望春园，8号楼住户王先生的家今年1月1日凌晨4点多被盗，丢失了一台笔记本电脑。住在7号楼的张大爷称，隔壁邻居老是出差，前段时间家中被偷了，所幸没有丢什么东西，之后张大爷听说邻居花1000多元购买了一把智能锁。“打那开始，只要楼道里有动静，我就会观察一下。”张大爷说。

望春园、茉藜园多名住户告诉北青报记者，现在小区住户都有防范意识，派出所也贴出公告让大家注意日常安全，同时请来了换锁公司，大家可以自愿换锁。

探访

门前出现特殊记号

就在业主和住户们都在议论防盗一事，家住旭辉奥都10号楼的何女士又在自家楼内发现了很多不明意思的神秘符号。而记者了解到该小区周边小区的业主群里也有住户发现类似情况。

望春园所属的物业一名工作人员告诉北青报记者，她对该情况并不十分清楚，但是知道近期保安队已经增加巡逻人员，且已经开始清理各个小区内所谓的神秘记号。

该工作人员向记者出示了一张手机上的图片，图中一张字条上记着一串统计数字：莲葩园8号楼“数字22个”“▲11个”“ν11个”等。

北青报记者按照何女士提供的地点，开始在该楼逐层寻找，但并未找到完全符合群里照片的记号。

记者还注意到微博用户“@战争史研究WHS”贴出了多张小区业主群聊天截图，图片中一名住户表示，“由于家用的是智能锁，发现了异样，在客厅大吼了一声，外面的人就走楼梯逃走了。”

北青报记者联系到微博作者阎先生，其表示自己也是北苑家园社区的一名业主，但对于更详细的情况自己并不清楚。

随后，北青报记者还向该小区保安队核实，保安员看了只是摇头，连说“自己不太清楚。”

调查

神秘符号并非作案记号

带着业主们的问题，北青报记者联系到了北苑家园社区民警王警官，其表示小区住户们所传的“神秘符号”并非盗贼留下，而是可能牵扯其他案件，目前刑警正在排查中。

北青报记者将该系列符号，又分别发给了北京市公安局机动侦查总队资深反扒民警和大兴公安分局相关民警，这些专业人士给出的回复基本是“接触的案件中还没有听说做记号的”。民警表示，小偷作案一般会选择“短平快”的做法流窜作案，“做记号的方法太笨了。”

对于住户们所传的“盗窃事件每天都发生”，王警官表示：“确实是瞎传了，北苑社区有多个小区，一个月平均一个小区发生一件，就是大事了。”

王警官告诉记者，发现有漏洞就要弥补，现在天天晚上派警车巡逻，物业也组织了10人的巡逻队，要求晚上12点以后进小区的人员要全部登记。

释疑

智能门锁存在安全漏洞

在微博用户“@战争史研究WHS”爆料中，记者还注意到，其小区有业主家的智能指纹锁被小偷用干扰器打开后，盗走了一台苹果笔记本电脑。

北青报记者调查后发现，网络上出现的一段智能门锁在几秒钟之内被一个烟盒大小的黑盒子打开的视频曾引关注。

那究竟何为智能锁？北青报记者查阅了最新的行业权威报告《2017-2020中国智能门锁技术与分析报告》，其被定义为是电子门锁在交互和联网上的功能升级，具有与外界的信息采集和人机交互功能，并在内部实现多维度数字化处理和加工。另外，其衡量标准必须具备生物识别认证或联网云端管理性能二者其一，才可以被称之为智能门锁，目前主要的生物识别技术有指纹、人脸、虹膜和指静脉。

相比传统机械锁，智能门锁这个“新兴事物”的安全性会更高吗？

北青报记者为此采访了360门锁安全技术专家王继鑫，他表示网上这个小黑盒，专业术语叫特斯拉线圈，虽然个头不大，但确实能够瞬间产生强大的电磁场，只要把按键按下，强大的电磁场就会让有些门锁内部电路受到干扰，从而驱动电机，让电机在几秒钟之内实现开锁。

王继鑫还表示，目前智能门锁除了“小黑盒”（特斯拉绕线器）漏洞，还有很多经常被利用的漏洞值得注意，比如部分智能门锁本身带有的电路设计和识别身份用的识别感应模块（指纹、刷卡、人脸）等，这些部分就需要严格的设计。

王继鑫最后告诉记者，除了可能通过小黑盒进入，有些盗窃分子还有可能强拆猫眼，通过猫眼通道用挂钩、铁片等作案工具打开门锁，所以市民一定要注意防范。

支招

升级门锁更要升级防范意识

在几天的走访中，北青报记者了解到，被盗住户家既有开发商自带的门锁，也有业主自己选择的智能门锁。那么什么样的锁才是“安全级别较高”的呢？ 居民们怎样做才能降低被盗风险呢？

在几天的走访中，北青报记者了解到，被盗住户家既有开发商自带的门锁，也有业主自己选择智能门锁。那么什么样的锁才是“安全级别较高”的呢？ 居民们怎样做才能降低被盗风险呢？

门锁行业资深业内人士吴哲告诉北青报记者，目前锁具分为传统的机械锁和智能锁。

机械锁是目前我们家里最常见门锁。2015年我国发布的行业标准《GAT 73-2015机械防盗锁》新增了C级锁概念，将防盗锁分为A、B、C三级，A级别防盗最差，C级别相对最高。这里的等级实际上所指的是防盗锁芯的等级，因为一般小偷盗窃都是通过搞定锁芯而达到目的的。

吴哲表示，不同级别的锁芯的安全等级，主要体现在专业人士开锁需要多少时间。按照相关标准，A级锁芯为1分钟，B级锁芯5分钟，C级锁芯10分钟以上。值得说明的是，根据公安部的调查显示，只要1分钟无法开锁，90%的小偷都会放弃。

怎样判别自己家的锁是哪个级别？吴哲介绍说，市面上A级锁钥匙主要有一字钥匙和十字钥匙，对于A级锁小偷惯用手法是锡纸开门。“锡纸开锁法是行业内公开的秘密，只要是开锁的锁匠都会。原理相当于用锡箔纸给锁芯临时做了把钥匙，快的10秒内就能打开一把锁。”

而B级锁钥匙为平板钥匙，有双排弹子槽，跟A级锁不同的地方在于钥匙面多了一排弯弯曲曲不规则的线条。锁芯主要类型为3种，电脑双排锁芯、双排月牙锁芯、双面叶片锁芯。

C级锁的钥匙形状为单面叶片内铣槽或外铣槽钥匙，锁芯类型为边柱锁芯。弹子结构为双排叶片加V型边柱锁定;如果用强扭工具开启锁芯，锁芯内部破坏，自爆锁死，导致无法开启。

吴哲表示，智能锁是在机械锁的基础上加入了电子控制系统，其中控制电机代替传统手动转动钥匙的开锁过程。在此基础上根据不同的需求，再加入WIFI、蓝牙、手机app、指纹、静脉、虹膜等开锁与控制方式。于是智能锁的安全部分即包含了机械锁芯的安全也包含了电子控制系统的安全。

据了解，按法律规定各类开锁工具并不属于违禁品，任何人都可以随意买卖。民警表示，在排查中他们发现有些住户的锁安全性很差，现在正在宣传动员更换安全级别更高些的锁，但换不换是自愿的。

一反扒民警在接受北青报记者采访时表示，无论是传统门锁还是智能门锁，犯罪分子一般不会通过强行撬门的方式进入，所以将门反锁最为关键，不反锁等于没锁门。民警还表示，升级门锁很重要，但更重要的是防盗意识“比如有些业主家庭会装家用监控设备，不仅能实时看到家里情况，也能给公安机关留存证据。”

文并摄/本报记者 朱健勇

统筹编辑/张彬

(责编：赵爽、仝宗莉)