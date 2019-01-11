恒丰银行北京分行养牛保障金贷款项目一期顺利落地

2018年的最后几天，当内蒙古正蓝旗的牧民们正着手准备用一顿大餐迎接新年时，他们中的一些人提前收到了惊喜。牧民赵大爷接到恒丰银行的短信，50万元养牛保障金贷款在12月30日这天到账了。同样收到短信的还有正蓝旗另外12户牧民。牧民们高兴的举起酒杯，即将到来的2019一定是个吉祥年。

牧民所说的养牛保障金贷款正是恒丰银行北京分行与北京顺鑫鑫源食品集团有限公司为支持正蓝旗养牛产业发展的专项助农资金。

“去年，我们在了解到北京顺鑫鑫源食品集团有限公司在扩大肉牛养殖业务，支持内蒙古养殖户扩大养殖规模方面有强烈的资金需求时非常兴奋。我们感到，把普惠金融、乡村振兴这些国家政策落地生根的机会真的来了”，恒丰银行北京分行相关业务负责人发出这样的感慨。

据悉，恒丰银行北京分行在前期多次的下企业、下牧户调查走访后，确定了依托平台金融为正蓝旗肉牛养殖基地的养牛户提供个人经营性贷款的合作模式。自2018年11月项目启动以来，一期累计发放贷款合计金额650万元。养牛保障金贷款的到账盘活了牧民手中的资金，2019年在采购饲料，科学育肥环节就不愁钱不够了。

恒丰银行相关业务负责人表示，践行普惠金融，加大对涉农信贷的投放力度是每一个企业的社会责任。陆续，还会有更多的牧户收到养牛保障金，恒丰银行北京分行在支持正蓝旗经济发展的过程中始终不会缺席。

恒丰银行北京分行长期以来对普惠金融的支持也获得了来自社会的认可。就在2019年1月，先后荣获新京报2018年金融业“金字招牌”评选“2018新经济普惠金融企业”，北京晨报2018年中国理财总评榜“北京地区最佳中小企业服务银行”奖。未来，恒丰银行北京分行将深化普惠金融成果，创新模式，增加试点工程，让金融活水不仅灌溉牧区，还能流进山区，流到农田。

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(责编：仝宗莉、杨曦)