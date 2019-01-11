聚焦新兴跨境贸易场景 开放跨境支付能力

近日,国内第三方支付公司合利宝发布了《2019年全球跨境支付报告》。第三方支付已经成为继银行电汇、专业汇款公司、国际信用卡组织之后,成为全球跨境支付市场中又一个重要的参与者。鉴于全球范围内众多第三方支付公司在不同区域的跨境支付行业取得了成功,人们不难发现,第三方公司已经成为全球跨境支付市场中不可忽视的力量。
报告中,合利宝基于对中国跨境贸易分化的分析,从而认为中国第三方支付企业将在新兴跨境贸易场景中大有作为。
新兴跨境场景崛起对于跨境支付有了新的需求。新兴跨境场景以跨境电商、跨境旅游、留学等为代表。新兴跨境交易内容多呈现小额高频特征,适应第三方跨境支付渠道。
合利宝认为在新兴跨境贸易场景中,围绕B端需求提供多元化的跨境支付服务将成为核心竞争力。随着市场参与者的数量增加,行业竞争加剧,费率水平处于下降通道中。同时随着国内消费需求的变化,跨境电商、国际机票、酒店预订、留学缴费、国际物流等新兴跨境支付场景也在不断出现。未来,占据市场领先的支付公司必将向支付链条上下游拓展,提升综合服务能力,从而进一步积累数据,提供增值服务,拓宽收入来源。
作为国内支付科技赋能平台,合利宝一直在关注各类新兴跨境贸易场景,积极发展跨境支付业务。
目前合利宝面向全球开放跨境支付能力,致力于为企业和个人提供极具竞争力的跨境支付产品,包括境内收单,跨境人民币汇款/收款、跨境收款、实名验证、海关报关等完整的产品体系,并为客户提供定制化、系统化技术服务与综合金融解决方案,服务跨境电商、国际机票、酒店预订、留学缴费、国际物流等新兴跨境贸易场景。
合利宝所属集团仁东控股也正在以第三方支付为抓手,扎根垂直细分行业,供应链管理、保理、征信等业务协同发展,为产业链上的企业提供个性化、针对性的综合金融解决方案。未来,将一起深入跨境贸易场景,向支付链条上下游拓展,提升综合能力,服务广大跨境贸易企业。合利宝希望通过该篇报告分享对全球跨境支付市场的观察,为包括跨境贸易在内的企业服务。
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