不让“注销难”困扰企业（锐财经）

相比起注册企业越来越便捷，注销难的问题日益凸显。2019年伊始，国务院常务会议针对企业“注销难”专门研究并做出部署。日前，国家市场监督管理总局、国家税务总局相关负责人在国新办政策吹风会上透露，有关部门已联合起草《关于推进企业注销便利化工作的通知》，在保障市场交易秩序和交易安全的基础上，通过强化部门信息共享和业务协同，促进企业“新陈代谢”。专家认为，此举回应了社会关切，有利于劣质企业的退出和优质企业的进入，是为创业者减负、激发市场活力的重要举措。

大幅缩短注销时间

当创业项目失利、企业经营不善时，如果不能及时注销旧企业，而是继续做账、报税，往往要牵扯创业者大量精力；但倘若放任不管，企业又会纳入工商异常经营名单、税务黑名单，从而对重新创业产生不利影响。因此，企业迫切希望注销能便利起来。

“社会反映‘注销难’主要集中在提交材料繁多、办事流程复杂、全程耗时较长等方面，还有企业反映缺乏办事指南，‘一次性告知’制度落实不到位等问题。”国家市场监督管理总局副局长马正其介绍。

之所以耗时长、手续多，马正其表示，这其中有客观原因。一方面，企业经营通常会形成较为复杂的债权债务关系，客观上导致注销程序相对复杂。另一方面，随着社会诚信体系不断完善，受到部门联合惩戒限制的大量“非正常户”企业需要花费较多时间解决遗留问题，也造成了其自身注销环节多、耗时长。此外，部门间协同联动不足，也导致注销工作指引和针对特殊情况的解决方案相对欠缺。

针对企业反映的问题，相关部委已经拿出了三方面的具体措施。一是简化登记注销流程，改进普通注销制度，完善企业简易注销制度；二是简化税务、社保、商务、海关等注销手续；三是设立企业注销网上服务专区，推行注销“一网”服务。据测算，通过推行上述改革举措，一般正常企业办理注销时间有望至少缩短1/3以上。

让企业少跑冤枉路

值得注意的是，此次破解“注销难”的改革在提升便利化方面亮点不少。比如，在推动企业注销流程再造方面，政府将“企业分头跑”变为各有关部门注销业务“信息共享、同步指引”，企业负责人能够“一网”获知各环节流程、进度和结果，提升企业办事体验。再比如，在精简材料方面，主管部门将企业注销成立清算组的备案、登报发布债权人公告等，改为通过国家企业信用信息公示系统免费公示公告，也将大幅减少注销登记材料。与此同时，针对很多企业在办注销时不知从何入手、跑冤枉路的现象，以及因股东失联、不配合、营业执照遗失等原因导致的“注销流程难”等问题，相关部门还联合编制了《企业注销指引》，向社会发布涉及企业注销全过程的业务流程图、文书材料规范、法律法规规定、权利义务风险等，以便企业尽快解决注销流程“僵局”，顺利完成市场退出。

北京科技大学管理学院经济贸易系教授何维达在接受本报记者采访时表示，从数量上看，企业注销诉求大多集中在民营企业。对于经营不善、亏损严重、活力不足的企业来说，及时注销是件好事。

“长期以来，地方政府都十分重视辖区内市场主体数量等经济指标，而民企注销过多似乎有损地方政绩。但实际上，帮助经营困难、无以为继的企业及时注销并退出市场，反而有利于为创业者减负，促进更多新企业诞生。从这个意义上说，政府有关部门及时出台企业注销便利化措施，是实事求是之举、解决问题之道。”何维达说。

新陈代谢好，经济活力足

专家指出，与企业登记设立时的一张白纸相比，拟注销的企业本身各种经营问题较多，注销势必复杂一些。这也提示，企业注销便利化要在合法合规、合理保护各方利益的基础上追求更高效率。

国家税务总局征管和科技发展司司长饶立新介绍，破解“注销难”，税务部门主要推出了“即时办”“容缺办”等措施。比如，如果纳税人没有办理过涉税事宜，或者办理过涉税事宜但未领发票、无欠税、无罚款，就可以免于到税务部门办理清税手续。再比如，对于未处于税务检查状态、无欠税、无罚款，已缴销发票且相关资料齐全的纳税人，现场就可以办结税务注销手续。又比如，如果纳税人资料不齐，可在作出限时补齐的承诺之后，当场由税务机关出具清税文书。

“企业是市场微观主体。企业新陈代谢良好，经济会更有活力。”何维达说，良好的营商环境，应当是企业能够便捷地进入，也能够顺利地退出。近年来，国家在企业登记注册方面推出了一系列改革措施，相关数据显示，到2018年底，全国实有市场主体达1.1亿户，其中企业3474.2万户，平均每天新增企业1.83万户。企业开办环节也从原来7个变为4个，时间由原来22.9天变成8.6天。不难预见，企业注销便利化措施的实施，将让更多“僵尸企业”从市场中出清，有助于企业轻装上阵，及时调整经营思路和方向，更好地适应市场提升质量，也有利于加速释放各类要素，为经济注入更多新鲜血液。

(责编：董晓伟、王倩)