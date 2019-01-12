原标题：银保监会：去年银行不良贷款上升近3000亿元

昨天，银保监会统信部副主任刘志清在银保监会近期重点监管工作通报会上表示，截至2018年末，商业银行不良贷款余额达到了2万亿，不良率为1.89%，其中关注类贷款3.4万亿，关注类贷款率为3.16%。

根据银保监会去年年初发布的数据，2017年年底，商业银行不良贷款余额1.71万亿元，不良贷款率1.74%；关注类贷款余额3.41万亿元，关注类贷款率3.49%。

两相对比，2018年中国银行业不良贷款上升了近3000亿元，不良率也小幅上涨0.15%，关注类贷款率有所上升。

据介绍，去年商业银行累计核销不良贷款9881亿元，同比多核销2190亿元，腾挪出更多的空间，投向民营企业和小微。

交通银行金融研究中心近日发布了《2019年中国商业银行运行展望》。报告指出，2018年国内商业银行整体经营情况稳中向好，行业净利润预计同比增长7.1%，有望创2015年以来新高。报告预计，2019年银行业整体经营业绩仍能维持向好趋势，但净利润同比增速相较2018年度可能略有下滑，预计全年行业净利润可能在5%至8%之间。

展望2019年，报告认为，商业银行资产质量有望继续保持平稳。预计2019年商业银行资产质量总体将保持稳定，全年商业银行不良贷款率仍将维持在2%以内的水平。（记者 程婕）

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