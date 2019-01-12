原标题：关键之年就业难吗？需从供需端双向发力

新华网北京1月12日电（陈俊松）2019年是全面建成小康社会的关键之年，做好经济至关重要。作为最大的民生，就业又是其中的重中之重。

经济下行压力、大公司裁员、考研和国考大热、PMI低于50…就业相关的新闻，最近似乎不太乐观。

就业压力真的大吗？大。

人社部新闻发言人卢爱红曾直言不讳，当前我国就业总量压力依然很大，就业结构性矛盾仍然十分突出，国内外不稳定、不确定因素也在增多，这些都会对部分企业生产经营和就业带来影响。

但，这不是全貌，我们不能忽视就业稳定的大局，以及从中央到地方稳住就业的决心。

2018年1-11月，城镇新增就业人数1293万人，已经超额完成了政府工作报告中的全年任务；三季度末城镇登记失业率控制在3.82%，降至多年来低位。

这两个数据，透露出我国经济基本面的稳健性，也说明就业形势好于预期，企业的扩张和创业创新依旧充满活力。

更重要的是，对于就业未来的承压，政策层面已经未雨绸缪。

稳就业位居宏观经济“六稳”之首，中央经济工作会议更明确指出，要把稳就业摆在突出位置，并实施就业优先政策，凸显就业在中央决策中的“压舱石”地位。

地方层面积极落实中央部署，近两个月，安徽、吉林、上海、江苏、河南等二十多地出台了文件，促进就业创业。

从措施上看，稳住就业，说到底得从劳动力市场的供需两端发力。

供给端，一场结构性的变革正在发生。一方面，为适应现代企业的岗位需求，多方式提升劳动者的技能；另一方面，城乡、地区间存在岗位需求差异，政策上引导求职者去更需人才的地方。

比如今年1月1日起，人社部等6个部门开始实施三年百万青年见习计划，将离校2年内未就业高校毕业生和16-24岁失业青年纳入见习范围，增强失业青年的就业竞争力。

比如，教育部下发文件，引导毕业生去基层、去小微企业就业，广东等地给去基层就业的毕业生就业补贴。

我国劳动力市场求人倍率连续保持在1.2以上，意味着就业岗位要比求职人数多。一职难求的压力是结构性的，根子在就业市场不平衡不充分上。一些地方的人才需求相对有限，但基层仍有很大空间。

如果求职者提升了技能、树立了更合理的职业发展观，现有的岗位供给就有了较大的市场消化能力，也能促进区域和城乡更为均衡地发展。

需求端更为重要，因为就业是经济的直观反映，市场主体有稳定的预期和信心，才能打开劳动力需求市场源头活水。

经济下行压力下，需要更大规模地减税降费来稳定信心，降低企业成本，进而促进生产和投资。

而降税降费，正是从中央到地方的政策“关键词”。

1月9日，国务院常务会议决定，再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，实施期限暂定三年，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。调整后优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业。要知道，小微和民营企业，解决了我国大半新增就业。

就在上个月，国务院决定，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。

不少地方版的“稳就业”政策比中央要求的力度更大。比如，山东提出了“五暂缓”，阶段性允许困难企业缓缴养老、医疗、失业、工伤、生育5项社会保险，缓缴期间免收滞纳金。

2018年预计全年减税降费规模超1.3万亿元，正向效果已经逐渐显现。类似的政策今年只会更为密集，并力图使政策红利精准“滴灌”到小微企业和民企。

中央经济工作会议给出了信号，今年将继续实施积极的财政政策，实施更大规模的减税降费。同时，较大幅度提升专项债额度，用扩大投资作为稳增长的重要支撑。

央行、银保监会和各类银行，亦正在采取更为精准的措施，帮助民企攀越“融资的高山”。

世界正处于大变局中，变局中，总是危与机并存。我国是14亿人口的大国，国内市场空间广阔，发展前景长期向好。

就业面临着不少问题，但从中央和地方正在充分调动各方的积极性，以期形成工作的合力。无论是岗位的供给和需求，都可以将压力转为走向高质量发展的动力。

(责编：董晓伟、王倩)