原标题：多地房贷利率回落 今年会否有一波集体性下调？

中新网客户端北京1月12日电 (记者 邱宇)近期，多地房地产调控政策出现松动，房贷利率也开始回落。对买房的人来说，房贷利率有何影响？哪些银行利率较低？今年是否会有一波集体性下调呢？

房贷利率影响买房成本

以北京为例，目前，多数银行首套房的贷款利率上浮10%。

所谓房贷利率上浮，是指在央行公布的基准利率基础上上浮。现在基准利率是4.9%，上浮10%意味着房贷利率涨到5.39%。

而在2016年和2017年楼市火热的时候，北京等很多地方的首套房贷款利率一度降到在基准利率的基础上打八五折，与上浮10%相比，低了25%。

别小看这一差距，对买房成本的影响可不小。下面以贷款100万元(等额本息还款)为例来做个简单对比。

假如基准利率4.9%不变，按揭贷款25年，在房贷利率八五折的情况下，月供5369元，还款总额161.1万元；房贷利率上浮10%的情况下，月供6075元，还款总额182.3万元。

也就是说，后者每月要多还706元，买房成本多了21万元左右。这笔钱，可买一辆不错的私家车。

房贷利率回落了吗？

想买房的人自然希望看到房贷利率下调。

融360大数据研究院数据显示，2018年12月份，全国首套房贷款平均利率为5.68%，环比下降0.53%，这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。

其中，北上广深一线城市的首套利率均出现回落。

记者了解到，北京某外资银行利率降至5%，但对房龄、房屋位置、购房者收入等都有相对严格的限制。

上海的房贷利率全国最低，约10家银行首套房贷利率有九五折优惠。广州、深圳多家银行下调幅度大约在基准5-10个百分点，但仍在基准利率之上。

杭州、南京、武汉部分银行的首套房贷利率虽然也有所下调，但仍处在较高水平。杭州主流依然普遍执行基准上浮15%，南京20%，武汉达到30%。

对于以前买房贷款的人来说，现在房贷利率的下调会影响月供吗？

注意，个人的房贷利率是会随基准利率的调整而调整的，但上浮利率和折扣利率是永远不会调整的，以前上浮多少就按照新的基准利率上浮多少，以前打了多少折扣，也按照新的基准利率打折。

下调原因是什么？

一是资金面相对充裕。58安居客房产研究院首席分析师张波说，这与2018四季度以来的央行多次定向降准、释放市场流动性有直接关系。

融360大数据研究院分析称，2019年货币政策依旧保持稳健，“松紧适度”保障了资金流动性合理充裕，资金面利好情况的出现，在房贷利率上亦有所体现，首套利率出现下调。

二是银行试图提高竞争力，提升业务量。

融360大数据研究院分析称，新的年度开始，贷款需求将会迎来一波高潮，银行通过降低利率来提高竞争力，扩大市场占有份额，提升业务量。

张波说，从回调房贷利率的城市来看，当地利率也处于较高水平，贷款额度相对充足，加之购房按揭贷款的坏账比例低、风险小，在流动性充分的前提下，银行的下调意愿就会更为明显。

据中原地产首席分析师张大伟介绍，从全国范围来看，发放房贷主要以中、农、工、建、交五大国有银行为主。

他说，股份制银行贷款难度大、利率高，占据的市场份额非常小。特别是在市场不好的时候，股份制银行会全面收缩房贷。

在个别一二线城市，外资银行也有一定的市场份额，与其他银行相比，房贷利率低，但执行难度相对较大，申请条件也多。

以成都为例，多数银行首套房贷款利率为15%，而外资的汇丰银行利率只有10%。另外，全国房贷利率差距很大。北京普遍上浮10%，而一些三线城市可以达到20%的水平。

2019年是否会有一波集体性下调？

“房贷利率集体下调的概率很大。”易居房地产研究院副院长杨红旭说，不过，如果没有降息的话，房贷利率下调的幅度不会太大。

张波认为，部分热门城市下调的节奏的确有可能带动其他城市跟进调整，尤其是部分热点二线城市将极有可能成为继一线城市之后下一批放松的重点城市。

当然，通过金融调控楼市的政策并不会放松，针对二套及以上购房的利率依然会维持严格的上调措施，并会和限购等措施一起构成楼市健康平稳发展的有力“护城河”。

那么，房贷利率是否有可能像前两年一样，降到基准利率以下呢？

杨红旭说，2019年一线和强二线城市有可能降到基准利率或者基准以下，尤其是北京的概率很大。降准之后商业银行资金充裕，为房贷回落释放了空间。

张波说，相比于首套房贷8折等早些年的优惠措施来说，在流动性增加的大背景下，未来利率依然存在较大下调空间，尤其是对首套房贷利率的优惠力度还有望继续增加。从下调的空间来看，2019年部分地区针对首套房贷利率下调至基准利率之下的机率较大。

(责编：董晓伟、王倩)