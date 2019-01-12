原标题：2018年证监稽查 20起典型违法案例公布

证监会11日公布了2018年证监稽查20起典型违法案例，包括五大类案件。

一是虚假陈述及中介机构未勤勉尽责案件，包括金亚科技信息披露违法违规案，华泽钴镍信息披露违法违规案，昆明机床信息披露违法违规案，长生生物信息披露违法违规案，山西三维环保信息披露违法违规案，龙宝参茸报送虚假申请文件案，银信评估未勤勉尽责案7宗案件；二是操纵市场案件，包括北八道操纵市场案，阜兴集团、李卫卫合谋操纵大连电瓷股票案，陈贤操纵国债价格案，廖英强操纵市场案，任良成操纵市场案，文高永权等操纵众益传媒股价案，王法铜操纵市场案7宗案件；三是内幕交易及利用未公开信息交易案件，包括王麒诚等内幕交易汉鼎宇佑股票案，胡忠权等内幕交易维格娜丝股票案，王鹏利用未公开信息交易案，刘晓东等利用未公开信息交易案4宗案件；四是欺诈发行公司债券案件，包括五洋建设欺诈发行公司债券案；五是编造传播证券期货虚假信息案件，包括曹磊编造传播虚假信息案。（徐昭）

(责编：董晓伟、王倩)