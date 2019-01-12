2018年证监稽查 20起典型违法案例公布

证监会11日公布了2018年证监稽查20起典型违法案例，包括五大类案件。
一是虚假陈述及中介机构未勤勉尽责案件，包括金亚科技信息披露违法违规案，华泽钴镍信息披露违法违规案，昆明机床信息披露违法违规案，长生生物信息披露违法违规案，山西三维环保信息披露违法违规案，龙宝参茸报送虚假申请文件案，银信评估未勤勉尽责案7宗案件；二是操纵市场案件，包括北八道操纵市场案，阜兴集团、李卫卫合谋操纵大连电瓷股票案，陈贤操纵国债价格案，廖英强操纵市场案，任良成操纵市场案，文高永权等操纵众益传媒股价案，王法铜操纵市场案7宗案件；三是内幕交易及利用未公开信息交易案件，包括王麒诚等内幕交易汉鼎宇佑股票案，胡忠权等内幕交易维格娜丝股票案，王鹏利用未公开信息交易案，刘晓东等利用未公开信息交易案4宗案件；四是欺诈发行公司债券案件，包括五洋建设欺诈发行公司债券案；五是编造传播证券期货虚假信息案件，包括曹磊编造传播虚假信息案。（徐昭）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】