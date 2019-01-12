经济日报：积极财政政策如何“加力提效”

财政政策既关系经济运行与国家治理，又关系企业发展与百姓民生。积极财政政策“加力提效”的路线图已基本清晰——“加力”体现在实施更大规模的减税降费和增加支出规模上，“提效”则体现为提高财政资金配置效率和使用效益上

不久前举行的中央经济工作会议指出，积极的财政政策要加力提效。这是党中央根据经济形势新变化作出的重要部署。为落实中央经济工作会议这一要求，9日举行的国务院常务会议指出，要围绕优结构、稳内需，更有效地发挥财政货币政策作用，再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施。联想到近期一系列政策部署，比如提前下达地方政府债务限额、实施新个税法、提前下达转移支付、专项附加扣除红利落地等，相关举措表明积极财政政策“加力提效”的路线图已基本清晰——“加力”体现在实施更大规模的减税降费和增加支出规模上，“提效”则体现为提高财政资金配置效率和使用效益上。

首先，要加快细化减税降费等具体举措。中央明确，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模。下一步，为帮助企业进一步减负担、降成本，需要在近年来一系列减税降费措施基础上，出台更具实质性和力度的政策，将普惠性减税与结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业税收负担，尤为重要的是降低增值税税率、社会保险费率等。

除了减税，推进更为明显的降费也十分重要。对一些企业来说，各种收费负担仍然较重，需要清理规范地方收费项目，加大对乱收费查处和整治力度，健全乱收费投诉举报查处机制。

其次，要优化支出结构，政府带头过紧日子。进一步实施减税降费，而且“更大规模”，意味着财政收入将面临较大压力。同时，积极财政政策又需要增加财政支出规模，特别是加大对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、民生等领域的投入。处理好收支矛盾，需要在支出方面有保有压，调整优化支出结构。在切实保障重点领域支出的同时，应该大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，各级政府带头过紧日子。近些年的《政府工作报告》都强调各级政府要坚持过紧日子、节用裕民，这也是今后必须坚守的一大原则。

化解收支矛盾还需要提高资金使用效益。中央明确了全面实施预算绩效管理的要求，应将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，发挥财政资金作用，推动各项政策落地见效。

最后，要坚持防范化解财政金融风险。实施积极的财政政策，必须重视打好防范化解重大风险攻坚战。今年将较大幅度增加地方政府专项债券规模。同时，应加强政府债务规范管理，确保政府债务可持续。要从严整治违法违规举债，实施终身问责、倒查责任。

财政政策既关系经济运行与国家治理，又关系企业发展与百姓民生。在新的一年里，积极的财政政策将加力提效，与稳健的货币政策共同发力，促进经济持续健康发展。（原文来源：经济日报 作者：曾金华）

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