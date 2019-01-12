北京新“两翼”加速成型 非首都功能疏解积极开展

在1月11日国务院新闻办举行的发布会上，北京市副市长隋振江表示，随着《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》批复的下达，高标准、高质量地推进北京城市副中心建设进入了新的阶段，北京非首都功能疏解也在积极稳妥开展。

与北京城市副中心相隔的百余公里之外，雄安新区开发建设也拉开序幕。在当天发布会上，河北省委常委、副省长，河北雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示，雄安新区自设立以来，采取了严格的管控措施，系好了规划建设的“第一颗扣子”。随着《河北雄安新区总体规划（2018-2035年）》《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018-2035年）》的批复，雄安新区将转入大规模发展建设新阶段。

作为北京新的“两翼”，河北雄安新区和北京城市副中心规划建设正按照高标准、高质量要求稳步推进。与此同时，2600多家一般制造业企业疏解退出北京，700多个市场得到疏解提升，800多公里“断头路”“瓶颈路”被打通、扩容，一批重大改革创新举措出台实施，公共服务共建共享取得积极进展，京津冀协同发展取得显著成效。

目前，河北雄安新区“1+N”规划体系已基本建立，其中，“1”是雄安新区规划纲要，“N”是雄安新区总体规划、白洋淀生态环境治理和保护规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划这4个综合性规划以及地震、安全、防洪等26个专项规划，均已编制完成或印发实施。

随着《中共中央国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》的出台，“1+N”政策体系也初步形成。其中，第一批中央预算内投资、财税、自然资源、生态环境、项目审批等12个方案正陆续实施，相关配套方案也将成熟一项、推出一项。

“在这个过程中，一批看得准、符合规划方向的基础性项目先行启动。”京津冀协同发展领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任林念修说，比如雄安市民服务中心已建成并投入使用，京雄城际铁路2018年开工，新区600多个有水纳污坑塘全部治理完毕，11万亩苗景兼用林项目也已完成。

在回答北京城市副中心如何避免“大城市病”的提问时，隋振江表示，将引导城市副中心建设走上一条可持续发展道路，为北京解决“大城市病”作出示范。他指出，北京城市副中心建设将更合理地确立城市布局和结构，以和谐宜居为标准，将人口密度控制在0.9万人/平方公里以内。同时，建立更良好的职住关系，将产业用地和居住用地比例从现状的1∶1.3调整到1∶2，到2035年达到平衡，基本实现在副中心工作、在副中心居住。

在提及如何认识“雄安质量”时，陈刚表示，“雄安质量”是一个体系，既包含建设目标、空间布局、生态建设等标准体系，也包含有政策、统计、绩效、考核等质量体系，要通过改革创新，给全国提供可复制、可推广的经验。“例如，社会各界高度关注在城市开发模式上如何做到‘房住不炒’，雄安新区要做的就是融合土地、资本、人力、信息等各方面要素，形成一种全生命周期的城市规划、建设、运营、管理模式，促进城市可持续发展，保障‘雄安质量’的实现。”陈刚说。

“近5年来，我们始终抓住北京非首都功能疏解这个‘牛鼻子’，一刻也没有松懈，一时也没有停止，目前正在有力有序有效地推进京津冀协同发展。”林念修表示。今年是京津冀协同发展五周年，京津冀协同发展进入了攻坚克难的关键阶段。雄安新区和北京城市副中心也从顶层设计阶段转向了实质性的开工建设阶段。“我们将以更大的决心和勇气，朝着既定的目标一步一步前进，一茬接着一茬干，一张蓝图干到底，努力在深入推进京津冀协同发展的大考中交出一份优异答卷。”林念修说。（经济日报·中国经济网记者 顾 阳）

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