中国经济持续平稳的基本面不会发生变化

作者：中国社会科学院“中国经济形势分析与预测”课题组 执笔：李 平 娄 峰

回顾2018年，我们坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。展望2019年，我国经济持续平稳的基本面不会发生变化，转型升级和结构调整的向好态势也不会发生变化。我们预测，我国经济增速将在新常态下运行在合理区间。

当前我国经济形势分析

2018年，我国经济发展基本平稳，延续健康发展态势。面对主要经济体增长放缓、通胀上升，国际经贸关系更加复杂，国外有效需求放缓的经济环境，我国紧紧抓住新工业革命机遇，深入践行新发展理念，锐意改革创新，充分发挥人力资源、市场规模等优势，着力培育壮大新动能，推动新旧动能加快接续转换。预计2018年我国经济增长6.6%左右，经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳的健康发展态势。

一是产业结构继续优化，转型升级和结构调整态势向好。2018年前三季度，三次产业增加值占GDP的比重分别为6.5%、40.4%和53.1%。三次产业中，第三产业对GDP增长的支撑作用进一步强化。供给结构持续优化。从服务业内部结构看，现代服务业增长比较快，比如信息传输、软件和信息技术服务业保持了30%以上的增长，租赁和商务服务业保持了10%左右的增长。

二是固定资产投资增速下滑，投资结构不断优化。2018年，面对固定资产投资增速总体放缓的形势，党中央、国务院出台了一系列稳定投资的政策措施，通过加大基础设施等领域补短板力度，对稳定投资发挥了积极作用。制造业成为拉动投资增长的重要动力，农业、环保、民生等短板领域投资较快增长，投资结构正在不断优化。

三是消费增速放缓，消费升级态势延续。2018年前三季度，最终消费支出对GDP增长的贡献率为78.0%，比上年同期提高14.0个百分点；资本形成总额对GDP增长的贡献率为31.8%。消费对我国经济增长的拉动作用进一步增强，需求结构不断改善。

四是新动能持续发力，经济效益继续提高。从工业来看，高技术制造业、战略性新兴产业都保持了比较快的增长；从具体产品来看，工业机器人、集成电路、新能源汽车，这些新产品的产量继续保持快速增长；从服务业方面来看，2018年上半年战略性新兴服务业、高技术服务业营业收入也都保持了15%左右的增速；新需求也在快速增长。从规模以上工业企业利润来看，2018年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元，同比增长11.8%。

无论是从供给侧看，还是从需求侧看，我国经济持续平稳的基本面不会发生变化，转型升级和结构调整的向好态势也不会发生变化。但也要看到，外部环境更加严峻复杂，国内长期积累的结构性矛盾仍然突出。我们要坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，按照推动高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，持续扩大有效需求，加大稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策落实，合理引导发展预期，确保经济平稳健康发展。

2019年中国经济预测

根据中国宏观经济季度模型预测，2019年，我国GDP增长率为6.3%，比上年略微减少0.3个百分点。从定性分析上看，这种预测结果与供给侧和需求侧两方面的现实情况相一致：

从供给侧角度来看，决定经济增长的主要因素包括劳动力、资本和全要素生产率等。由于我国劳动力供给自2012年进入拐点以来逐年持续下滑，近年来全要素生产率增长率维持低位运行；而资本存量增速也随着固定资产投资增速的减弱而下滑。由于以上诸多因素短期内很难显著改变，这意味着2019年我国GDP潜在增长率依然在适当区间内小幅下滑。

从需求侧角度来看，首先，2019年我国投资趋于合理和稳定。一是国家稳定投资、保持投资增长的意愿加强。二是我国基础设施投资领域仍然较大。2019年是我国全面建成小康社会的关键之年。“三区三州”深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设都将在2019年落地。目前易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫重点工程全面启动实施。水利薄弱环节建设加快，中小河流治理、小型病险水库除险加固等加快实施。三是房地产投资趋于合理和稳定。我国城镇化发展对房地产有一定需求，随着我国住房制度改革和长效机制建设加快，房地产投资增速将趋于合理和稳定。四是推动合理有效的投资初见成效。从行业来看，高新技术产业、现代服务业、战略性新兴产业最为抢眼，其新增意向投资额的快速增长，是我国结构优化、动力转换及产业升级的反映。

其次，2019年我国消费形势相对乐观。一是消费升级促进经济增长。我国消费领域升级表现为教育、娱乐等高端消费增速明显。这将进一步促进经济整体结构的调整，推动经济高质量发展，并为未来经济的平稳运行提供保证。二是个税改革方案实施，提高了个税免征额度，个人所得税专项抵扣项目更公平简便地落实到居民身上，这些都势必增加居民消费能力。三是消费体制机制的完善进一步激发居民消费潜力。随着一系列促消费政策实施，消费增速将持续平稳运行，并对经济增长形成重要支撑。

第三，我国出口贸易仍将增长，但增速回落。主要的有利形势有以下几个方面：一是更加积极主动的开放政策。虽然国际上保护主义抬头，但我国继续实行更加积极主动的开放战略，经济发展融入世界的形势不可逆，国际经济贸易合作更为深入。二是与“一带一路”沿线国家经贸合作逐渐深入。三是出口贸易转型升级效果明显。我国正在构建现代化经济体系，高端设备制造业、高新技术产业、现代服务业、战略性新兴产业等将得到长足发展。在出口贸易中，现代生产服务业占比不断提高。四是继续释放鼓励出口的制度红利。

我们预测，总体上看，2019年中国经济增速将在新常态下运行在合理区间，就业、物价保持基本稳定。

未来宏观政策建议

第一，加强稳健货币政策的相机抉择性和逆周期调节作用。包括继续创新并综合运用货币信贷政策工具，稳定流动性合理增长，防范流动性风险；综合运用货币信贷政策和审慎监管政策的结构性工具，引导金融配置精准滴灌和服务实体经济；结合资本市场制度建设完善金融结构，疏通货币信贷政策传导机制，等等。

第二，保持积极的财政政策，提高针对性和有效性。在美国贸易保护主义抬头、国内经济面临下行压力、企业经营面临更多困难的情况下，我国仍需要采取积极的财政政策，增强政策效果的有效性。一是以减税降费为核心，保持财政政策积极性。在财政政策工具的选择上，在保持一定财政投入力度和支出强度的同时，需要将积极财政政策的主要着力点放在加大减税降费力度、降低实体经济成本上，减少增加政府消费和投资等直接扩大总需求的政策工具使用。二是提高财政政策针对性和有效性。切实降低科技创新企业、小微企业，先进制造业、现代服务业等重点行业的税费负担，增强企业竞争力和发展后劲。鼓励企业进行科技研发活动，促进我国企业从规模化向质量效益型转型升级。通过财政担保贷款贴息、国家融资担保基金等多种方式解决小微企业、初创企业融资困难。

第三，落实高质量发展要求，推动制造业转型升级。一是优化改善制造业发展环境，推动制造业供给侧结构性改革，全面提升制造业发展后劲。二是完善制造业创新生态系统，增强制造业创新能力建设，引领驱动制造业转型升级。在这一过程中，既要构建新型制造业创新平台，提高科技成果转化率，还要构建制造业创新网络，提高制造领域开放协同性。此外，还要构建制造业新型产业链，增强创新要素整合程度。三是推动构建靶向人才培养和引进机制，聚焦制造业核心技术攻关，切实推动制造业高质量发展。

[责编：武鹏飞]

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