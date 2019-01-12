银保监会：去年向实体经济发放贷款创新高

央视网消息：中国银保监会昨天（11日）表示，去年银行业向实体经济发放的贷款创新高，银行业同时保持了稳健运行。

银行业境内总资产同比增长6.4%

银保监会初步统计，2018年12月末，我国银行业境内总资产261.4万亿元，同比增长6.4%。商业银行不良贷款余额2万亿元，不良贷款率1.89%。当前我国银行业运行稳健，风险总体可控。

去年，银行业通过资产证券化、债转股以及大力处置不良贷款等方式，为实体经济提供了更多的贷款。

中国银保监会新闻发言人 肖远企：“贷款的增速还是保持在12.6%这样一个水平，贷款2018年整个增加了15.6万亿元，这是历史上增加最多的贷款数。”

特别是普惠性小微企业贷款，去年增速接近20%，比全部贷款增速高7个百分点。

(责编：白宇)