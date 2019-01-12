朱玉：发展智慧通航 破解通航产业发展困局

人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰） 近年来，我国通用航空业发展迅速，逐渐被列为我国极具发展潜力的战略性新兴产业。

2016年5月，国务院办公厅印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》。意见提出，到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区；通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业。

国家发改委也于2016年11月和2017年1月相继印发《关于做好通用航空示范推广有关工作的通知》和《关于建设通用航空产业综合示范区的实施意见》，提出首批建设26个通用航空产业综合示范区和41项通用航空示范工程。

根据民航局通用航空管理系统数据统计，截止2018年12月29日，我国通航企业数量达436家，飞行小时数达86.8万小时，通用航空器数量2581架，取证通用机场202座，发布通航政策130条。

但是通用航空面临着前所未有的发展机遇的同时，也面临若干发展瓶颈。中国信息协会副会长朱玉在首届中国智慧通航发展高峰论坛上表示，适应新时代科技革命的新形势，更好地将新一代信息技术应用到通用航空产业领域，发展“智慧通航”，是破解当前产业发展困局的一条可能之路。

朱玉表示，“智慧通航”就是促进大数据、人工智能、互联网、云计算等信息技术与通用航空全产业链的深度融合，为智能飞行器研发生产、通用机场运营管理、通航公司运营服务、低空飞行保障体系建设、通航市场开发和行业应用等场景提供技术和产品支撑，提升全产业链运行效率，创新通航业务模式，实现通航产业的智慧式运行和管理，助力我国通航产业实现跨越式发展。

朱玉认为建设智慧通航，需要注意六个方面：

一是要坚持技术实施和制度政策两个层面并重开展顶层设计，使得智慧通航发展能够小步快跑、不断迭代、逐步逼近、快速更新、强力拓展。二是坚持创新驱动，构建低空创新生态，促进大众创新、开放创新、协同创新，推动管理机制创新、运营模式创新、资本运作创新，进而发挥智慧通航的放大、叠加、倍增作用，带动起周边业态，互动发展、联动发展、统筹发展，形成更大范围的智慧经济、智慧社会。三是坚持以人为本，要把更多的精力放在满足每一个消费者和行业用户的需求上，实现精准服务，增强每一个消费者的体验感、获得感。四是坚持城航并进、行航并进，将智慧通航融合智慧城市建设之中，成为有机的组成部分。五是坚持有人无人并重。智慧通航的发展要充分考虑无人机产业链的各个环节，注重应用与管控，注重无人机数据的智能化处理，让海量无人机数据得以有效发展发辉作用。六是措施落地。在推动智慧通航的具体实施过程中，注重与一带一路、军民融合、区域发展等国家重大战略和发展规划相衔接，推动国家建立一些重大示范工程，进行引领与示范。

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