从“量变质胜”到“质变量胜” 百世聚力高质量服务

浙江在线杭州1月10日讯(浙江在线记者 陈占立 通讯员 李海丽)“质变量胜 链接·体验”。1月9日，百世集团旗下百世快递召开全国网络大会，记者从会上获悉，百世将深耕精细化管理，变“量变质胜”为“质变量胜”。

百世集团董事长兼CEO周韶宁

现场，中国快递协会副会长兼秘书长孙康，菜鸟网络-快递、消费者运营事业部总经理李江华，百世集团董事长兼CEO周韶宁，百世集团高级副总裁、百世快递总经理周少华出席致辞并发表演讲。

目标：从“量变质胜”到“质变量胜”

2018年，百世以“量变质胜”为核心，在“量”方面实现飞跃，在“质”的方面提升服务质量，取得阶段性成果。数据显示：百世集团旗下百世快递在2018年第三季度收入同比增长33.4%至43.6亿元，快递包裹量超过13.7亿件，同比提升35.7%。

活动现场

“物流业已进入下半程，快递业发展也已进入精细化发展阶段。”周韶宁说，百世只有聚力高质量服务，为客户带来更高的价值体验，才能在赛道中，跑得更快，坚持的更长久。

途径：精细化管理高品质带动业务量

那么，在物流行业迈向新格局的进程中，百世如何实现“质变量胜”呢?

百世给出的答案是——深入聚焦精细化运营，打造高质量人才，重视存量市场的需求升级，同时加大对技术和人才的投入，无论是硬件能力还是软实力，让高质量服务带动业务、盈利增长。

在运营方面，促进网络结构与分拨中心优化，继续加大自动化设备的投入，提升全程时效;在网络方面，实现量的规模突破及市场占有率的提升，以精细化管理降低成本，让客户享受更优惠的价格，获得更好的服务体验。

此外，在人才建设方面，为快递员打造“星级快递员”制度，给予派件单票奖励支持；提供完善的快递员职业培训体系，并提供多元化的成长空间。

创新：用智慧构建“天网+地网”生态圈

变“量变质胜”为“质变量胜”，还需变自动化、信息化为智能化。百世积极打造智慧物流，构建“天网+地网”生态圈，重塑“人、货、场”之间的关系。

比如，百世佛山里水仓储基地，不仅实现了“人找货”到“货找人”的转变，还能根据仓储大数据，精准洞察消费趋势，辅助企业快速、准确做出商业决策。

再比如，百世快递业务已实现全面电子化寄件，节省时间成本、提升了收件环节效率，同时电子面单的应用使转运中心自动分拣设备得以大规模的运用。

还有智慧运输，运输成本在物流链中是最高的，百世将通过大数据的沉淀与分析，预测城市的快递量，从而设计出最佳的运输线路。

这一切的改变，正如周韶宁所说，“技术和创新正在推动市场加速迈向新的产业格局。由大数据支撑、智能化协作的智慧供应链体系加速产业融合，将成为经济发展新的动力。”

(责编：白宇)