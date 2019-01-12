截至去年末银行业境内总资产超260万亿元 不良贷款率为1.89％

经济日报北京1月11日讯 （记者陆敏）中国银保监会11日举行发布会，银保监会统信部副主任刘志清通报了2018年银行业、保险业的经营和运行情况。据初步统计，2018年12月末，银行业境内总资产261.4万亿元，同比增长6.4%；保险业总资产18万亿元，同比增长7.2%。

刘志清表示，当前我国银行业和保险业运行稳健，风险总体可控。银行业规模持续增长，贷款占比稳步上升。据初步统计，2018年12月末，银行业境内总资产261.4万亿元，同比增长6.4%。其中，各项贷款140.6万亿元，同比增长12.6%，债券投资45.2万亿元，同比增长14.1%。贷款和债券投资占总资产的比重分别较上年末上升3个和1.2个百分点。2018年前11个月，人民币贷款增量占社会融资规模增量的83.4%，为实体经济提供较多资金。银行业境内总负债239.9万亿元，同比增长6%。其中，各项存款164.2万亿元，同比增长6.7%。

目前，我国信贷质量基本稳定，核销力度加大。商业银行不良贷款余额2万亿元，不良贷款率1.89%；关注类贷款余额3.4万亿元，关注类贷款率3.16%，较2016年高点下降了1个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款比例为92.8%，较2017年末下降6.9个百分点。2018年，商业银行累计核销不良贷款9880亿元，较2017年多核销2590亿元，从而腾出更多空间服务民营企业和小微企业。

银行业拨备水平较高，风险抵御能力增强。商业银行贷款损失准备余额3.7万亿元，较2017年末增加6762亿元。拨备覆盖率和贷款拨备率分别为185.5%和3.5%，较2017年末分别上升5.1个和0.24个百分点，在已经调整贷款损失准备监管要求的情况下，两项指标仍保持上升态势。总体上看，目前流动性总体稳健，同业负债继续收缩。商业银行人民币超额备付率为2.64%、存贷款比例为74.3%，均在合理区间，优质流动性资产占比明显高于国际平均水平。同业负债同比下降9.1%，部分中小机构过度依赖短期批发性融资问题有所缓解。

刘志清表示，保险业风险保障功能充分发挥，服务能力不断提升。初步统计，保险业总资产18万亿元，同比增长7.2%。2018年，原保险保费收入3.8万亿元，同比增长3.9%；赔款与给付支出1.2万亿元，同比增长9.8%。2018年前11个月，保险业累计为全社会提供风险保障6463万亿元。

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