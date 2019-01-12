迈向产业融合 消费互联网带动产业互联网

人民网北京1月12日电 （付长超）1月11日，波士顿咨询公司、阿里研究院、百度发展研究中心在北京联合发布《中国互联网经济白皮书2.0 —— 解读中国互联网新篇章：迈向产业融合》。报告指出，中国互联网行业的产业融合趋势进一步加强，由此带来的数字化发展路径及独特的商业模式对互联网企业的未来发展有重大指导意义。

报告指出，中国特色的数字化路径在于以前端消费互联网带动后端产业互联网的发展。报告认为，中国在前端消费侧的数字化程度全球领先，消费行为高度数字化，数字化创新应用和商业模式不断涌现。反观后端，产业互联网总体上仍处于发展阶段。

在此背景下，消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。同时，在前端积累的海量消费数据以及自身开发的数字化工具应用将使互联网企业更好地赋能传统产业企业，推动产业互联网的发展。

“在消费互联网带动产业互联网发展这个独特的中国数字化发展路径中，中国互联网企业扮演了重要的角色。” 报告作者之一，波士顿咨询公司全球合伙人兼董事总经理李舒表示，以零售为例，中国互联网企业更加积极地从线上走向线下投资实体零售，其对线下实体零售的影响力也明显更大。同时，中国互联网企业也更加积极地推进对线下夫妻零售店进行数字化改造。

阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰认为，前端高度发达的消费互联网累积了大量消费数据，为后端价值链赋能，带动后端产业互联网的发展。 他举例说，“天猫新品创新中心通过分析其前端积累的全渠道消费数据以及运用数字化调研工具，重构了合作方的后端产品设计架构，使后端生产企业能更精准地设计及孵化新品并缩短上市周期。”

在中国互联网与产业融合的背景下，平台模式在中国的数字化发展中显得尤为流行。百度副总裁、总编辑赵承表示，通过技术开放平台赋能小型企业，成为中国产业经济一个重要的数字化转型模式。虽然中国的工业互联网平台合作中不乏以技术为主的赋能平台，但相比一些国家，中国总体上更侧重于应用领域，尤其是通过提供资源匹配平台为线下企业赋能。

如何制胜中国互联网新篇章？波士顿咨询对近期的新兴互联网力量进行汇总分析，总结出两条制胜之道：一是深耕产业，推进产业互联网融合：打破线上线下的边界，沿着产业链深度融合线上能力和线下生产力。二是建立平台赋能产业：利用互联网企业本身的数字技术和资源建立产业赋能平台。

报告认为，当互联网企业将重心从他们熟悉的前端消费侧和应用侧向后端产业以及价值链上游发展，他们都将面临全新的挑战，包括如何获取垂直行业的技术诀窍，如何实现组织转型，如何选取或颠覆行业生态，如何发挥平台化运营的优势等。同时，互联网公司进入传统产业将使得传统产业企业也需要走出舒适圈，迎接由此带来的从战略到运营等各方面颠覆性的挑战。

(责编：白宇)