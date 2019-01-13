山东烟台 创新催生发展新动能

本报济南1月12日电 （记者徐锦庚、潘俊强）寒风卷地起，海浪声声响。在中集来福士海洋工程有限公司烟台基地，马达轰鸣，焊花四溅，工人们正在维护“蓝鲸1号”钻井平台。这座全球先进的半潜式钻井平台，相当于40层楼高，最大作业水深3658米，最大钻井深度逾1.5万米，适用于全球深海作业。

坚持自主创新，摒弃“拿来主义”，中集来福士的拳头产品知识产权达到100%，成为山东省烟台市创新发展的典型代表。

烟台科技资源优势并不明显，但注重集中有限力量，引导各类创新要素向企业加快集聚，构建以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的科技创新体系，突破关键技术，攻关重大项目。近年来，先后攻克火箭推进燃料、卫星电子元器件、动车组车体及护板等关键技术。“不撒‘芝麻盐’，而是攥指成拳。”烟台市委主要负责同志说。

针对科研院所不足的短板，烟台“借鸡生蛋”，引进中科院等6家国家级科研院所入驻，并与清华、北大等250余所高校院所建立合作关系，实施产学研合作项目1000余项。为让创新成果转化更便捷，烟台推动企业建立“国字号”创新平台，已建成5处国家级工程技术研究中心、94处省级工程技术研究中心、17处省级企业重点实验室。借助产学研合作，烟台创造出3个90%的“产学研奇迹”：90%的规模以上工业企业与各类院校和科研单位建立了合作关系，90%以上的专利技术来自企业与科研单位的合作攻关，90%以上的科技成果来自产学研合作。

注重人才引育，凝聚发展驱动力。“如果没有人才，缺乏创新，好企业最终也会坐吃山空。”烟台工业炉厂副总经理巨永广深有感触，高端人才带来新技术、新工艺，让企业先后获得8项国家专利、6项国家重点新产品，让这家老牌制造企业成为行业里的常青树。人才是第一资源。烟台出台30多个人才政策文件，如对来烟台创业的顶尖人才给予最高1亿元资助、筹集1万套人才公寓等，拓展引进渠道，注重引进培育，聚焦智力支撑发展。目前，全市共有各类人才170多万人，高层次人才8万人。

中小高新技术企业在初创期，往往存在融资难，如果政府拉一把、扶上马、送一程，多数企业会步入快速发展轨道。烟台推动税收优惠政策落实，加大资金扶持，成立以蓝色经济为主题的创投基金企业，设立科技信贷风险补偿资金和天使基金，为中小高新技术企业提供资金支持。2018年前三季度，烟台新增高新技术企业83家，总数达到453家。

《 人民日报 》（ 2019年01月13日 01 版）

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