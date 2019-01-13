去年我国小汽车突破2亿辆

1.89亿辆
2570万辆
261万辆
本报北京1月12日电 （记者张洋）据公安部统计，2018年全国新注册登记机动车3172万辆，机动车保有量达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆，小型载客汽车首次突破2亿辆；机动车驾驶人突破4亿人，达4.09亿人，其中汽车驾驶人3.69亿。
从车辆类型看，小型载客汽车保有量达2.01亿辆，比2017年增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分；私家车快速增长，2018年保有量达1.89亿辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆，再创历史新高。
从分布情况看，全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆，27个城市超200万辆，其中，北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆。
新能源汽车保有量达261万辆，全年增加107万辆，比2017年增七成。其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量81.06%。从统计看，近五年新能源汽车保有量年均增加50万辆，呈加快增长趋势。
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