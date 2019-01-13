中国制造 一分钟（记录中国·我们都是追梦人①）

青岛西海岸新区海西湾造船基地作为全国重要的船舶海工生产基地，海工平台设计制造及总装能力达到世界一流水准，船舶行业形成从修造船、船用柴油发动机、船舶电力推进系统到港口及船用机械的完整产业链。

影像中国

江苏南通某工程装备公司工人在车间忙碌。

许丛军摄（影像中国）

包头北重北方股份公司生产的矿用车。

本报记者 张 枨摄

这一年，中国制造、中国创造、中国建造共同发力，继续改变着中国的面貌。

——习近平主席二〇一九年新年贺词

1分钟，智能手机新装2576部；1分钟，新能源汽车出厂2.3辆；1分钟，规上制造业实现利润1081万元……我国是世界第二大经济体，制造业第一大国，每一分钟，中国制造都在大步向前。这，离不开每一位工程师、大国工匠等经济建设者的争分夺秒，他们是努力奔跑的追梦人。

1月5日

10：05 轮胎足有两人多高，车体比寻常汽车大出十几倍。内蒙古包头北重集团北方股份公司，研发工程师杨哲正绕着刚组装完成的一台“巨无霸”矿用车仔细查看，“从设计研发到生产全部‘中国制造’！”他们的矿用车已远销63个国家和地区。

12：25 “通过三维模拟、运动仿真，设计时就能测试各类基本性能。”回到办公室，杨哲调出电脑里的图纸数据模型开始整理，这是为出差准备的。马上，他就要去澳大利亚考察市场，“让咱中国人的矿用车造得更好，走向更高端广阔的世界市场。”

1月7日

14：17 “我们操作失误，生产钾肥的机组全部停了，明天能开机吗？不然要损失几百万啊！”电话中的焦急让冯伟不敢怠慢，挂断后立即开工。广东广州，作为国机智能科技公司的大数据分析师，分析原因，给出建议，这就是他的工作。“互联网+制造业”，新业态给他带来更多挑战。

次日02：00 取下眼镜，滴两下眼药水，冯伟提了提神，再次投入海量数据中。干这行20年了，能应对，下面就是写出解决方案，反复核查。他知道，等把邮件发过去，天也就快亮了。

1月8日

15：40 “业内平均误差是三丝，我们能控制在一丝以内！”重庆北碚区顺多利公司，谈起手边这个并不起眼、像个蜂窝煤的银白色铸件，机械铸造师邓力骄傲满满。一丝，是百分之一毫米。多年经营，如今智能制造提升了工艺技术，国外顶尖厂商最近向顺多利敞开大门。这就是刚出炉的产品。

15：46 “输入相应指令，自动生成方案，机器人自动生产，这一天，不远了。”高3米的六轴机器人一字排开，动作敏捷，一旁的邓力若有所思。他正在谋划与国家级平台合作，共同开发机械铸造云平台。

统筹：祁嘉润

《 人民日报 》（ 2019年01月13日 02 版）

(责编：冯粒、袁勃)