贺茂胜的好日子（点赞新时代）

贺茂胜把牧草塞满背篓。

刘兴敏摄（影像中国）

开栏的话

新时代是奋斗者的时代，更是追梦人的舞台。习近平总书记指出：“新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。”

本版开设人物报道专栏“点赞新时代”，把笔端对准美好生活的创造者、守护者，让版面呈现努力奔跑的追梦人，讲述普通人具体而微的人生故事，展现一个奋斗中国的泥土香、烟火气。

平凡，是每个人生命的底色。每一个平凡中国人的奋斗历程，融汇成了新时代最美的交响。

青山绿水间，一片甘蔗地里，贺茂胜的背篓又满上了，翠绿的叶子层层叠叠，他背在背上，从地里走上田间小路，步履轻快地往大路走去。就像他的日子，从清贫走向殷实，又走向富裕。

“老贺，又在背草？听说你又多养了牛。”

“是啊，小崽子们都等着我呐。”

重庆市云阳县路阳镇南海村是一个偏僻的山村，离云阳县城约90公里，土地较少，经济比较落后。

皮肤黝黑，脸颊清瘦，岁月在贺茂胜脸上雕刻了一道道皱纹。贺茂胜家比较简单，却打扫得很干净。客厅的墙上挂着一幅字——“受人一斗不如借人一亩”，这幅字是镇里一位老师给他写的，贺茂胜很喜欢。这里面有个故事。

原本，贺茂胜家里十分困难。妻子患病，3个孩子都在读书，他不便外出务工，夫妻俩起早贪黑劳作，日子过得仍然很拮据。

不成想，祸不单行，一场旱灾让他们家雪上加霜。“当时，我们只能啃红薯和土豆了，稀饭都喝得少。”回忆起当年的窘境，贺茂胜憨笑着。

见他如此窘迫，邻居秦建英不忍心，给他送来50斤大米。但这个要强的汉子不肯低头，思虑再三，拒绝了米，恳求借块田。秦建英不仅借田，还借钱给他买秧苗。那一年，贺茂胜收获了3000多斤稻谷，终于缓了一口气。

解决了眼前之忧，但贺茂胜依然贫困。村里考虑到贺茂胜家的情况，把他列为贫困户。

当村干部来通知他时，他却挺生气的，因为他很不服气，“看不起我吗？我靠自己没问题的！”“老贺啊，别这么犟，政府是要帮你啊。你要真有本事，就马上脱贫，让大伙儿看看！”

虽然知道大伙儿是为了他好，但贺茂胜心里仍然不是滋味。一定要甩掉这个穷帽子！他暗下决心。怎么办呢？他找到镇里干部，镇里建议他可以尝试养牛，之前有人成功了，政府可以提供支持。

贺茂胜决定干一把。镇里和村里联合借给他20万元，还帮他出主意、选地方。2014年3月，贺茂胜一共买了9头母牛和5头小牛，并搭建了牛棚。

圈养的牛长得快，需要大量的牧草。夫妻俩用背篓背草。一年时间里，他们背坏了9个背篓，搬运两万多斤红薯、20多万斤牧草。妻子赵念英有支气管炎，干活劳累了就咳嗽不止。贺茂胜心疼妻子，总是让她少背点，还悄悄把她背篓里的草弄松一点，让她早点回去休息。夫妻俩苦里熬蜜，辛勤劳作，被乡亲们称为“背篓夫妻”。

除了劳作之苦，还有挫折。由于不懂技术，有母牛在下崽时难产而死，让老贺难过得生了一场病。病好以后，贺茂胜打起精神，找兽医耐心请教，向同村的养牛户询问经验，逐渐摸索出了一些办法。

春华秋实。2015年，贺茂胜卖出10头牛，收入8万多元。2016年，卖出了13头牛，收入10多万元。如今，他家有19头牛，贷款也快还清了。

村民们看到贺茂胜脱贫了，上门来请教，跟他学养殖。“老贺过上了好日子，我们都替他高兴，也让我们更有干劲。”于安与贺茂胜的村子隔了一座山，他听说老贺脱贫后，特意赶到他家来祝贺。

贺茂胜很高兴，去打印店印了5个字——“贺茂胜牛场”，用不干胶贴在门柱上。“场”字没粘牢，掉了下来。“算了算了，就叫做‘贺茂胜牛’，老天爷特意夸我呢！”贺茂胜嘿嘿一笑。

现在，贺茂胜不用这么辛苦了。村里的路修到了他家，他买了一辆电动车。收割完后，他把牧草从地里背到车上，就可以运回家。

贺茂胜的日子越来越好。他家的楼顶上，放着9个背篓，一直舍不得扔。他说，这是他那段难忘岁月的写照。

《 人民日报 》（ 2019年01月13日 04 版）

(责编：冯粒、袁勃)