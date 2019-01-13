北京碳交易成交额突破11亿元

本报讯（记者 潘福达）近日，记者从北京环境交易所获悉，环交所作为市政府指定的北京市碳排放权电子交易平台，2018年累计成交碳配额894.73万吨，同比增长18.83%，助力北京市万元地区生产总值二氧化碳排放量呈现持续下降态势。
北京碳市场于2013年11月28日正式开市，据最新统计数字，截至2018年12月底，累计成交量超过5093万吨，成交额达11.8亿元。全国七个试点碳市场中，北京碳配额占4.3%，成交量占19%，成交额占20%，成交量、成交额和交易活跃程度都居前列。
什么是碳排放权交易？它是指由政府设定某一辖区内一个或多个行业的排放总量，并每年发放一定数量的碳排放配额至排放单位。如果排放单位的年度实际排放量超过其配额持有量，政府允许排放单位从市场上购买配额，通过市场机制履行其减排义务。
“简言之，碳排放权交易就是把碳排放量换算成钱，用得多的掏钱，用得少的挣钱。”北京环交所副总裁龚俊松说：“有些企业通过技术创新实现了减排，当年碳配额额度没有用完，就可以出售给其他有需要的企业。”
从2013年开始，本市试点启动了碳排放交易试点。截至目前，北京碳市场累计申请开户机构已有943家，其中履约机构占绝大多数。年二氧化碳直接排放与间接排放总量5000吨（含）以上的单位，都会被强制纳入碳排放交易的履约机构。
记者了解到，除了沼气利用、光伏发电、垃圾焚烧发电等工业生产企业会产生碳排放，像故宫进行的日常文物保护和展出，所使用的电器、供暖设备也会产生碳排放，因此也是履约机构之一。
走楼梯上下一层楼能减少0.218千克碳排放，少开空调一小时减少0.621千克碳排放，少用一吨水减少0.194千克碳排放……虽然目前北京碳排放交易试点主要以机构为主，但个人和企业还可以通过自愿购买碳减排额度，来“中和”自己和员工的碳排放量，为城市绿色出一份力。
在个人碳普惠领域，2018年1月环交所推出了“绿行者—绿色出行奖励平台”，通过市场化方式调动银行、保险公司等金融和商业机构，对市民自愿绿色出行给予经济激励。
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