北京城市副中心管委会挂牌成立

本报讯（记者李泽伟）昨天上午，中共北京市委城市副中心工作委员会、北京城市副中心管理委员会在通州区委区政府新址，正式揭牌成立。

为加强对副中心规划建设管理的集中统一领导，市委市政府城市副中心建设领导小组下设中共北京市委城市副中心工作委员会、北京城市副中心管理委员会，同时作为市委市政府派出机构，与通州区委区政府合署办公。中共北京市委城市副中心工作委员会、北京城市副中心管理委员会将在市委市政府领导下，认真贯彻北京城市副中心控制性详细规划，推动城市副中心规划建设管理高效运行，把高质量发展贯穿到副中心建设全过程、各方面，努力把城市副中心建设成为新时代城市建设发展的典范，成为新时代的精品城市。

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