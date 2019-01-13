多因素致上市公司承诺失约 专家建议增加可行性论证

2018年以来，部分上市公司先后承认出现承诺失约现象，此行为备受市场诟病。业内人士建议，监管层应加大对上市公司承诺失约的惩罚力度，从而保障中小投资者利益。

虽然2018年上市公司承诺失约现象偶有发生，但也有一些上市公司积极完成承诺公告，未触及补偿事项。

如日前广东天龙油墨集团股份有限公司发布关于重大资产重组之标的业绩承诺实现情况的公告显示，该公司2015年购买北京煜唐联创信息技术有限公司以来，扣除截至 2017 年底应收账款余额在于2018年5月31前未收回部分后，煜唐联创在2015年至2017年业绩承诺期间实现了扣非净利润数高于承诺净利润数39900万元，完成了业绩承诺。截至业绩承诺期满之日，其资产未发生减值。

中邮证券董事总经理尚震宇昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，上市公司兑现承诺，有利于增加投资者对上市公司承诺的可信度，促进资本市场的定价效率，提升资源优化配置质量。同时，对上市公司实施再融资计划有积极影响。反之，将不利于公司的市值管理，会降低资本市场定价效率和资源优化配置质量，有损公司后续的再融资计划。

有履约就有失约。对于去年上市公司的失信履约，如是金融研究院高级研究员葛寿净在接受《证券日报》记者采访时表示，上市公司承诺失约一方面是由客观原因造成，即上市公司对经济环境、行业冲击、公司运营等方面没有全面充分预估；另一方面则是由主观原因造成，上市公司或刻意夸大利好因素，弱化不利因素，利诱投资者参与，从而达到上市公司控股股东的真实目的，一定程度上存在欺诈的嫌疑。

缘何2018年上市公司承诺公告失约现象如此普遍？

富国基金首席策略分析师马全胜在接受《证券日报》记者采访时表示，这轮上市公司掀起的并购重组业绩承诺主要发生在2014年至2015年，当时A股市场行情走势较为喜人，使得上市公司的收购价格较高，这为后来不能正常履约“埋下伏笔”。

马全胜解释称，A股行情较好时，并购重组可以提升上市公司发展动力，但在股市震荡期间，并购重组业务开展相对较为困难，加之公司在治理方面等因素影响，进一步拖累了营业收入，让上市公司履约变得很困难。再者，2018年金融去杠杆速度较快，使得上市公司现金流出现严重紧缩，这也是导致上市公司并购重组业绩承诺难以兑现的因素之一。

谈及履约失常是否会影响2019年A股行情时，马全胜认为，2019年伊始，央行实行全面降准，可以说货币政策很给力，但从A股市场的表现来说，却有一些不温不火，这在很大程度上表明，在即将到来的上市公司年报披露期，市场表现出较强的警惕心理。而在年报披露结束后，市场也需要一定的时间进行消化，再加上2014年至2015年的这波并购重组消化周期，预计2019年上半年A市场压力依然加大，但下半年有望走好。

谈及规范上市公司兑现承诺加强措施，尚震宇指出，需要完善信息披露机制，增加上市公司承诺可行性论证以及承诺兑现比率的监测。

(责编：李栋、朱一梵)