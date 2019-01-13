小微企业减税落地 逆周期经济政策明显加强

1月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定针对小微企业推出普惠性减税措施，三年内减税6000亿元。除了扩大小微企业所得税、增值税优惠范围和力度以外，还首次授权和鼓励地方政府自主减轻增值税小规模纳税人的地方税种税负。

此次针对小微企业推出的减税政策是今年加大减税降费举措的重要一环。尽管市场对于今年大规模减税有所预期，但一般预期，减税落地时点会集中在全国“两会”前后，此次仅在2019年开年便迅速推出政策大礼包，超出预期。反映了经济下行阶段，逆周期经济政策会明显加强的趋势，有助于稳定就业市场。

积极财政政策方面，一直以来，基建与减税被予以要义。近期除了减税方面，铁路、地铁、水利、工业互联网等基建项目也明显加快。然而，考虑到11月份财政收入下降5.4%，未来财政空间也将受到制约。因此，笔者认为，基建作用应该重在托底经济，考虑到目前某些“短板”项目经过几轮基建潮后可能已不再“短”，继续加大投入或将拉低边际效益，且面临政府债务负担约束，未来基建投资应该注重于节奏，结合需要，而非大干快上。

减税是积极财政的重点。税改作为供给侧结构性改革的重要一环，并非短期政策刺激，是重要的机制改变，有助于为中国经济释放改革红利，帮助中国走出经济周期越来越短的怪圈。

2018年全年减税达到1.3万亿元，展望今年，预计减税力度将有增无减，有望达到1.5万元-2万亿元。从减税方向来看，除了支持小微企业，继续推动个税改革，落实个税抵扣、加大力度落实增值税、企业所得税减税、降低进口综合税负等都将成为重点。除此以外，加大国企分红补充社保，进一步降低社保费率，也是很可能发生的。

综上，近期宽松政策加码与笔者之前的预判一致。全面降准、中小企业减税等措施显示，为了实现六稳，今年宏观政策会非常积极，预计此次就小微企业减税仅仅是一个开端，未来更多政策组合拳与积极的减税政策有望在全国“两会”前后出台。（作者系京东数字科技首席经济学家）

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