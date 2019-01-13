春节期间快递停运？别信！都是假消息！

“春节期间快递停运”的网络消息是真是假？经记者核实，近期流传的此类消息均是假消息！
目前，邮政、顺丰、“三通一达”、百世等主要寄递企业尚未公布春节期间具体服务安排，但均表示不会停运。已发布春节期间服务公告的德邦表示，春节期间会根据全网各地业务量预测情况，合理安排员工轮岗值班，确保春节期间快递服务安全、畅通。
针对春节期间快递服务，国家邮政局在2018年12月28日就发布了关于做好元旦春节期间有关工作的通知，要求各省（区、市）邮政管理局统筹做好节日期间工作，确保节日期间各项工作正常运转，行业安全平稳运行。
通知还强调，各省（区、市）局要加强行业服务监管，做好节日期间服务保障。要及时掌握两节期间企业运行动态，协调处理各种应急突发事件，坚持做好对辖区内企业服务监管，维护好消费者合法权益。要督促企业合理安排营业时间，全力保证春节期间“不休网、不拒收、不积压”。要加大网络调度和运行监控力度，确保节日期间邮路安全稳定。
通知提醒企业及时公告节日期间服务安排，发布消费提示，妥善处理邮件快件延误、丢失损毁等问题。
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