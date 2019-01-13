新华社天津1月13日电（记者翟永冠、邓中豪）记者13日从天津市有关部门获悉，束昱辉被撤销天津市工商联执委、常委、市商会副会长等职务。

据了解，依据《中国工商业联合会章程》和有关规定，天津市工商联和河西区工商联分别于近日召开常委会议，决定撤销束昱辉十四届天津市工商联执委、常委、市商会副会长，十二届天津市河西区工商联执委、常委、副主席等职务，开除其天津市河西区工商联会籍。依据《中国人民政治协商会议章程》和有关规定，近日，政协天津市河西区第十四届委员会第十二次常委会议决定：免去束昱辉政协天津市河西区第十四届委员会常委职务，撤销其委员资格。

束昱辉因存在组织、领导传销活动重大犯罪嫌疑，已于2019年1月7日被公安机关采取刑事拘留强制措施。

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