湖南农信：未来三年将向民企发放至少2000亿元贷款

湖南省农村信用社金融服务"两进两促"暨宁乡市2019年银企合作活动现场，宁乡农商银行与企业签约。

人民网北京1月12日电 今天湖南省农信社金融服务“两进两促”（进园区、进企业、促融资、促发展）暨宁乡市2019年银企合作活动召开。湖南省农信联社今年制定出台《全省农村信用社支持民营和小微企业健康发展的指导意见》（下称《指导意见》），决定大力支持民营企业发展，在未来3年，全省农信系统将为民营企业累放贷款不低于2000亿元，民营和小微企业贷款增量占公司类贷款增量的比重达三分之二以上。

现场，宁乡农商行与24家民营企业达成合作协议，签约授信金额达20亿元。

信贷投放力度加大，企业融资成本降低

根据《指导意见》，湖南省农信系统将对应纳税所得额为正数的公司类民营和小微企业进行全面授信，力争用信面达60%以上，保持湖南省农信系统有贷款余额民营和小微企业户数持续增加，单户授信总额1000万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速。

在创新信贷产品，拓宽服务渠道方面，将实现对湖南全省农户、商户、民营企业、小微企业普惠金融服务全覆盖；合理确定贷款期限和还款方式，降低贷款利率；推进阳光信贷工程，在依法合规、风险可控前提下，优化业务流程，缩减贷款文本，适度下放贷款权限，提高放贷速度。

建立支持企业发展名单，主动对接重点项目重点领域

湖南农信还计划全面摸清辖区内民营和小微企业的“家底”，建立辖区内民营企业和小微企业支持白名单。加大对制造强省建设等重点工程建设的信贷投放，全力服务创新引领开放崛起战略，大力支持产业项目建设年、农业“百千万”工程、农业特色优势千亿产业建设、金融精准扶贫等工作；支持省内十大优势农林产品全链条发展，加大对湖南省20个工业新兴优势产业链建设的信贷支持。

“助推民营企业高质量发展，全省农信要彰显担当作为。”省农信联社党委副书记、主任李勤说。据了解，全省农信系统纷纷制定具体措施，付诸实际行动。如，宁乡农商银行主动对接全市农业特色优势产业政策和重点项目，加大信贷投放，有效缓解了民营企业和小微企业“融资难”“融资贵”问题，一大批民营和小微企业在宁乡农商银行的帮助下得到发展。

(责编：袁勃)