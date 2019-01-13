新华社上海1月13日电 题：价格涨了分量还少了，都是“流量收割”惹的祸？——部分外卖平台涨价动因调查

新华社记者何欣荣、杨有宗、高少华

常吃外卖的你，有没有发现最近外卖涨价了，分量还不易察觉地少了“一丢丢”？记者调查发现，近期部分外卖平台上调了商户的服务费率，涨幅从1到3个百分点不等，由此引发部分商户对终端产品的提价，消费者也不可避免要为此“买单”。专家指出，平台出于成本压力提高服务费率本无可厚非，但从长远看，应跳出“流量收割”思维，通过技术手段提高运营效率降低成本，进而实现平台、商家、消费者的多赢。

多家平台费率上调，中小商户“吃不消”

最近，上海市闵行区一家快餐店负责人马先生收到某外卖平台的新“合作方案”，每单费率从之前的18%上调至21%。这意味着，每卖出一单金额为100元的外卖，需向平台多支付3元。

马先生告诉记者，快餐店的毛利率在30%左右，在房租、人力成本不断上涨的情况下，外卖平台此举进一步加大了店铺的经营压力。“外卖订单占到总销量的一半左右，虽然不情愿，但也只能接受。”马先生说。

这家平台的做法并非个案。经营面包店的何坤表示，去年11月份，某外卖平台服务费率从此前的16%上调到17%，且30元以下的订单，每单服务费按5元收取。

记者调查了解到，外卖平台服务费率按店铺类型、客单价、订单数量、区域位置等参数设定。一般来讲，规模越小、客单价越低的商户，议价能力越弱。上海一家小吃店的店主徐先生指着刚刚被取走的外卖包裹说：“这一单七块五，平台扣两块三。”折算下来，服务费率在30%多。

对于费率上调，某外卖平台表示，商家可以根据自身所处阶段的不同需求，自由增减服务项目，并依据服务内容与平台签订合作协议，不同的服务类型对应不同的费率。例如，商户采用平台的配送服务，和商户采取自行配送的方式，合作费率会有很大差异。

尽管外卖平台在提高服务费率的同时，往往搭配更为优惠的配送方案，或给消费者发放更多该店铺的红包，但商户们仍普遍表示了担忧。“随着对外卖平台的依赖越来越大，以后费率会不会继续涨？”马先生说，从最初的“零费率”到5%、10%，再到如今的两成左右，中小商户在与外卖平台的博弈中处于相对弱势地位。

抬高价格或分量“打折”，商户多种方式“消化”成本

费率上调，成本增加，外卖平台上的商户也通过多种方式“消化”成本。

方法一：向消费者转嫁，价格贵了。上海市民王建说，以前点一份牛肉炒饭的花费在30元左右，最近每单花费达到35元。“商户将部分增加的成本转嫁给了消费者。”他说。

北京的消费者黄洁琳从2017年开始使用在线外卖服务。“现在点外卖，不仅优惠券、满减券少了，相应的配送包装费也增加了。如配送费一般5元起，远一点的要加2元。原来没有包装费，现在包装费一般要1至2元，贵一点的要4至5元。”

其实，同样一份餐食，外卖平台价格高于店内价格是常有的事。记者在上海市徐汇区一家商场调查发现，一份麦当劳板烧鸡奶茶中套餐，在店内购买价格为37元，在外卖平台购买则需40.5元，尽管有满减优惠，但也需另付9元配送费。

方法二：餐食质量“打折”，分量少了。除线上、线下不同价外，一些商户也通过“特殊”手段消化成本。曾在广州一家熟食店打工的傅萍说，由于平台抽成的存在，相比于到店购买，外卖食品的分量通常会“打点折”。

方法三：“绕开平台”自己干。随着服务费率的上涨，一些外卖平台上的商家重新给顾客发放联系卡，绕开外卖平台自行配送。此外，部分连锁餐饮品牌如肯德基，也开发了在线订餐和配送系统，减轻对外卖平台的依赖。

少一点“流量收割”，多一点“各方共赢”

根据相关市场机构的统计，2018年上半年，美团、饿了么在外卖市场的交易额占比分别为59%和36%。饿了么和口碑在去年10月份合并后，外卖市场“双寡头”格局进一步强化。

从公开的财务数据看，对入驻商家的抽成是外卖平台的主要收入来源。电子商务研究中心分析师陈礼腾表示，随着人力成本的攀升、物价水平的提高，外卖等生活服务行业的运营成本也呈现上升态势，过往的平台抽佣比例很难适用于今天的市场环境。同时，在消费升级趋势下，为了给用户提供更好服务，生活服务平台在技术、配送等环节不断加大投入，导致成本增大，而这也是各个平台纷纷提高佣金的原因。

“新的竞争者不断涌入，外卖市场并未形成垄断。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，外卖市场竞争相对充分，平台可以制定、提高服务费率，但不能滥用市场优势地位无限制提高费率，或者向平台内经营者收取不合理费用。“要防止‘店大欺客’的现象发生。”

业内专家表示，应通过数字化升级对商家“授之以渔”，而不是“涸泽而渔”。搞成本转嫁，收“流量税”，只会阻断行业和商家数字化升级的最好机遇。此外，除价格因素外，消费者更关注食品安全、品质、健康等因素，外卖平台也可以通过技术手段，不断提升配送效率、降低交易成本、提高服务品质，实现多方共赢。

(责编：王仁宏、曹昆)