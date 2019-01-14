1月13日，2022年冬奥会重点项目——京张高铁官厅水库特大桥进京方向铺轨完成。作为京张高铁全线的控制性工程之一，京张高铁官厅水库特大桥全长9077米、跨越官厅水库，是国内首例适用于350公里时速有砟轨道高速铁路的钢桁梁铁路桥。京张高铁全长174公里，设计时速350公里，预计2019年底建成通车。自去年11月1日全线开始铺轨作业以来，截至目前，铺轨完成全线的33%。图为中铁三局大型机械设备、工人在河北怀来京张高铁官厅水库特大桥进行铺轨作业。

武殿森摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 06 版）

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