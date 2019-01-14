还原借贷过程、捋清案情脉络 警方如何打击套路贷？

本版制图：张丹峰

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上海市公安局刑事侦查总队三支队自2016年9月开展打击“套路贷”违法犯罪专项行动以来，抽丝剥茧，昼伏夜出，与犯罪团伙斗智斗勇，摸清了其诈骗手法，抓获一批违法犯罪团伙，去年一年无新发案。

打击“套路贷”的“上海经验”目前已在全国推广。

中山北一路803号，上海市公安局刑事侦查总队所在地，20世纪90年代初，因一部广播剧《刑警803》，这里成了传奇，“803”也成了刑侦总队的代号。破案、擒贼、探秘、斗恶……广播里的曲折故事，在不少年轻人的脑海里埋下一个“英雄梦”。

如今的刑侦总队三支队支队长张琛，曾经也是这些年轻人中的一员，他至今仍记得1994年警校毕业，刚来到“803”的心情，“五层楼，两个热水瓶，每天早上拎着跑下跑上，感觉脚底有风，兴奋、激动”。从警24年，张琛和同事们一笔一笔地为“803”描绘着新的传奇。

摸清“套路”，成功侦破首起“套路贷”案件

“最严重的，明明只借5万块，几轮转下来，一套房子就‘转’没了。”说起“套路贷”，张琛眉头紧锁，“这种诈骗形式2010年开始出现，到2016年进入高发期。”

张琛所在的上海市公安局刑侦总队三支队，全称是“有组织犯罪侦查支队”。打击“套路贷”，是这两年该支队工作的重点。

2016年6月，上海警方接到报警，市民许女士称自己已超额偿还借款，却仍遭恶意追债和非法拘禁。根据许女士反映：2016年4月，她向名为“上海衡燊商务咨询有限公司”的小额借贷公司借款20万元，后因资金周转问题未如期归还，随后欠款由20万变成60万，开始有人上门讨债，家人不得不按照其要求转账还款；到了6月，衡燊公司负责人陈某某又拿着一张本该还给许女士的20万元借条，要求其还款，许女士无奈又花7万元“赎”回借条。

专案组经调查发现，情况与许女士所说大相径庭：衡燊公司出具了许女士本人签字的多份借贷合同，也提供了详细的银行流水，显示足额的借款确实转入过许女士账户。

“证据太齐全了，简直像特意准备好的一样。”张琛回忆，当时他们梳理了上海公安机关接报的同类案件，特别检索了衡燊公司相关债务诉讼，陆续找到另案中被衡燊公司起诉的市民姜某和吕某，两人反映的情况与许女士几乎一模一样：姜某2016年4月向衡燊公司借款28.8万元，虚签70万元借条；吕某欲借15万元，签下25万借条，后被衡燊公司发现其名下房产已抵押，不仅未放款，还殴打吕某，要其拿出4万元“赔偿”。

3名被害人，互不认识，遭遇却如出一辙。“放贷公司一切证据齐全，受害人只有一张嘴，无法为自己辩护。”张琛说，光是给姜某和吕某做笔录就用了半个月时间，“很多细节被害人记不清了，我们只能更细化问题，让被害人回忆每次签借款合同的场合、在场人员和借款方式等细节，还原整个过程。”

专案组花了两个多月时间，梳理被害人与嫌疑人之间的账目往来，排摸涉案人员与相关公司的关联，犯罪团伙的作案手法、组织架构渐渐浮出水面。在环环相扣的套路中，张琛和同事探清了衡燊公司的真实面目，“‘套路贷’实质上就是以放贷为饵，通过所谓‘担保’‘抵押’等方式行诈骗之实。”

成功侦破首起“套路贷”案件后，张琛总结经验，与各公安分局交流，并主动与检察院、法院沟通研商，会同市公安局法制部门出台《本市办理“套路贷”刑事案件的工作意见》，形成打击“套路贷”的“上海经验”，全国推广。

抽丝剥茧，从看似正常的行为中找出疑点

在“803”，刑警们最常说的是“勇者无畏、智者无敌”。出任务、斗歹徒，勇字当头；找线索、破案子，智字打底。

“‘套路贷’之所以能‘套’到受害者，因为犯罪分子把借款流程设计得非常缜密。”张琛说，他们利用受害人借款的急切心理，以无抵押快速放贷为诱饵，通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“胁迫逼债”“虚假诉讼”等各种方式哄骗、威胁，有的还雇用法律顾问，一步步诱使被害人签下虚高借款文书。

为了摸清犯罪团伙的手段，专案组拜访过金融办、银监局，和检察官、法官也常坐下沟通。除此之外，甚至还到一些民间借贷人士那里“取过经”。“通过全面的了解，才能从看起来‘正常’的行为里，找出反常的地方来。”回忆打击“套路贷”的这几年，张琛觉得，要想“智者无敌”，没有别的什么捷径，“就是熬。”

“夜里开案情分析会，太困了，就抽烟。”办案时，每有进展，大家就要分析讨论，一讨论，就是十几个钟头，“打开会议室的门，里面烟雾缭绕，跟浴室一样；再拉开窗帘，哦，天亮了。”

智慧，是这样“熬”出来的；成绩，也是这样“熬”出来的。

自2016年9月起组织开展严厉打击“套路贷”违法犯罪专项行动以来，截至2018年10月底，全市共打击316个“套路贷”违法犯罪团伙，抓获1770余名违法犯罪嫌疑人，为人民群众挽回经济损失超过12亿元。专项行动开展后，发案率逐年下降，2017年“套路贷”案件新发案降到了个位数，2018年截至11月底没有新发案。

“破案是团队工作，需要大家齐心协力”

在广播剧《刑警803》中，主人公刘刚，有勇有谋、刚强睿智，是十足的警界英雄，总能在关键时刻破案追凶、匡扶正义。

张琛，看上去好像也是这样的人物：表情严肃、不苟言笑、目光犀利。但在张琛看来，个人英雄形象只存在于艺术作品中，“真实的世界里，破案是团队工作，需要大家齐心协力。”在“803”，几个支队有明确分工：一支队破命案，二支队破抢案，三支队扫黑，四支队缉毒，五支队追逃，六支队街面侦查……“最重要的是互相配合、支援。”张琛说。

十几年前，在上海的闵行、松江一带，有线索说，一栋楼里聚集了近百人，从不出来，装了几十部电话，形迹可疑。

几经侦查，张琛和同事们发现，在楼里聚集的人疑似从事电信诈骗。“那时候，大陆还没怎么出现电信诈骗，对于我们来讲也是新型案件。”在几个支队和属地警力的密切配合下，犯罪团伙被一举抓获，警方破门而入的时候，团伙的办公桌上还散落着“剧本”。“诈骗分一线、二线、三线，每层楼都是一个‘单位’，一步步把受害者套进去。”张琛说，“如果没有各个支队间的紧密协作，像这样的大案很难迅速侦破。”

在张琛看来，团队协作不代表个人的价值被掩盖，不论在队伍里的分工是什么，只要用心用力，一样会有成绩。

在“套路贷”最猖獗的时候，每天有大量的市民到刑侦总队报案，三支队里有位老警员专门负责接待，“有的受害人，一进来就跪下，这位老同志就一个一个劝慰，给他们打气。”张琛说，有一阵子，他生病住院了，来过的受害人听说后，一遍遍打听他在哪家医院就诊。

“大概有二三十个市民，也不知道他住在哪个病房，就一层一层、一间一间地找，想去探望一下，道一声感谢。”说到这里，张琛停顿了一下，“儿子说觉得我很神秘，因为他睡觉的时候，我在工作，我睡觉的时候，他去上学了。有时候觉得挺亏欠他的。”接着他又说，“但是警察干成这位老同志那样，也值了。”

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 11 版）

(责编：李栋、朱一梵)