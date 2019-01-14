财政部部长刘昆：财政“加减法”这样计算

在减税降费方面，今年将实行普惠性减税和结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展，对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免；全面实施修改后的个人所得税法，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。同时，推进更为明显的降费，清理规范地方收费项目，加大对乱收费查处和整治力度。加强收费项目清单“一张网”建设，健全乱收费投诉举报查处机制。

在加大支出力度方面，将继续增加财政支出规模。这样将有利于向外界释放财政政策积极有力的信号，更好引导企业预期，增强市场信心。

在提高资金配置效率方面，坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，该保的支出必须保障好，该减的支出一定要减下来。增加对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域的投入。各级政府要带头过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。

在提高资金使用效益方面，以全面实施预算绩效管理为抓手，将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，及时纠正偏差，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。继续盘活财政存量资金，将难以支出的长期沉淀资金一律收回，统筹用于急需资金支持的领域，提高财政资金使用效益。

（本报记者 李丽辉整理）

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 19 版）

(责编：李栋、朱一梵)