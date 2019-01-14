出实招提振市场信心（财经观）

经济发展往往具有一定的周期性，越是船行激流之时，宏观政策越要加把力，通过强化逆周期调节，为中国经济平稳增长保驾护航

新年的第一个周末，央行宣布下调金融机构存款准备金率1个百分点，将有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源，而置换中期借贷便利每年还可降低相关银行付息成本约200亿元，降低实体经济融资成本。在当前实体经济特别是小微企业和民营企业面临一定困难的情况下，这样的货币政策具有明显的逆周期调节特征，有利于银行体系流动性保持合理充裕，为滋养实体经济发展提供了源头活水。

事实上，不仅是此次降准，进入2019年，面对外部环境的复杂多变，面对经济运行中的风险和问题，我国宏观政策逆周期调节的特征更加明显。在中央经济工作会议提出“宏观政策要强化逆周期调节”这一要求不久，积极的财政政策和稳健的货币政策相继发力，极大提振了市场信心。

稳健的货币政策保持松紧适度，积极的财政政策不断加力提效。一方面是“加法”更为及时：经十三届全国人大常委会第七次会议表决通过，国务院将可提前下达2019年地方政府新增一般债务限额5800亿元、新增专项债务限额8100亿元，合计13900亿元，从而让地方政府更好落实项目安排，及早发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。另一方面是“减法”更为有力：1月9日的国务院常务会议决定，对小微企业推出一批新的普惠性减税措施，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。

经济发展往往具有一定的周期性，宏观政策的重要职责就是帮助经济更好适应环境变化，减小周期波动带来的不利影响。越是船行激流之时，宏观政策越要加把力，通过强化逆周期调节，为经济平稳增长保驾护航。当前，中国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，民营企业期盼破解融资难融资贵问题，实体经济呼吁进一步减税降负轻松上阵，深化供给侧改革、推动高质量发展需要经济保持合理增长，这些都要求宏观政策更好发挥逆周期调节作用，为发展增动力，为经济添活力。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构、发展方式、增长动能正在发生深刻变化，宏观政策既要努力稳增长，让经济运行在合理区间，又要积极促改革，落实好“巩固、增强、提升、畅通”的八字方针。因此，当前形势下，强化逆周期调节要精准把握宏观调控的度，主动预调微调、强化政策协同。此次央行全面降准，就坚持了定向调控的方式，在保持流动性合理充裕的同时，改善货币政策传导机制，让更多资金配置到实体经济真正需要的地方。

强化逆周期调节，不仅需要及时调整宏观政策，更需要各级政府部门发挥主观能动性，让政策在执行层面更加有效。缓解融资难融资贵，不能只是等着货币政策释放甘霖，还要通过深化金融体制改革，提高金融体系服务实体经济能力，推动金融机构回归服务实体经济的本源。大力减税降费，需要政府精打细算过好紧日子，为实体经济降低负担提供更大财力空间，保证民生支出和基础设施补短板力度不减。惟其如此，方能握指成拳、形成合力，助推中国经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 19 版）

(责编：李栋、朱一梵)