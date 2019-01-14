中企去年在美获批专利增长

据新华社华盛顿1月11日电 （记者周舟）美国商业专利数据库近日发表的2018年度发明专利报告显示，去年中国大陆企业在美获专利比2017年增长12%，而其他国家和地区所获专利数量较2017年均有所下降。

该机构高级分析师拉里·卡迪告诉记者，这个现象背后的一大原因是中国企业重视研发投入。还有美国专利分析人士认为，这表明中国在创新方面有显著进步。

该报告列出的全球企业2018年在美申请专利排名中，中国的华为、京东方等企业排名靠前。

报告显示，2018年，美国专利商标局授予近31万件发明专利，比2017年下降了3.5%。

(责编：李栋、朱一梵)