受多重外部因素影响，人民币对美元汇率自1月9日来连续3日大幅上涨。业内专家认为，最近几个月以来人民币面临的贬值压力有所缓解，后市预计将呈现双向波动特征。

数据显示，11日人民币对美元汇率中间价报6.7909，比8日6.8402的中间价累计上涨0.72%。

美国汇盛金融管理公司首席经济学家陈凯丰表示，美联储加息节奏或慢于预期、美元整体贬值以及市场对美国经济增长心存忧虑等因素导致近日人民币对美元升值。

近期美联储主席鲍威尔在多个场合表示对加息保持耐心，强化了市场对美联储“鸽派”态度的预期，带动美元指数整体走弱。数据显示，美元指数已由1月2日最高的96.9580下跌至11日汇市尾盘的95.6708，累计下跌1.33%。

与此同时，随着美国政府刺激措施效果减退，货币、财政政策存在不确定性以及贸易摩擦的负面影响显现，经济学家普遍认为，2019年美国经济增速将大幅放缓。而美国联邦政府部分“停摆”持续，也加剧了市场对美国经济前景的担忧。

陈凯丰还表示，全球风险资产和各国股市整体在上涨，债券收益率在下跌，人民币作为新兴市场货币伴随风险资产上涨而有所升值是可以理解的。

展望后市人民币汇率走势，中国银行纽约分行金融市场部负责人在接受记者采访时表示，目前中国经济正面临结构性调整，同时伴随各类宏观调控政策出台，短期内人民币汇率可能呈现双向波动态势。2019年人民币汇率走势或将主要受中美经贸磋商进展、中国经济基本面和美欧等主要经济体情况等多重因素叠加影响，市场将在人民币汇率决定机制中发挥更大作用。

陈凯丰认为，去年人民币贬值压力较大，从现在的强劲反弹看，2019年人民币贬值压力会告一段落。

丹麦丹斯克银行分析师认为，人民币汇率走势已经发生反转，人民币贬值压力已经转变为适度升值的趋势。

观察人士普遍认为，随着中国改革开放进程不断深入、境内金融市场稳步开放以及人民币在国际货币体系地位日益提升，未来投资者持有人民币的意愿将进一步增强。

（新华社纽约1月12日电 记者刘亚南 马 倩）

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