原标题：春运火车票还能打折？这是真的

春运火车票还能打折这是真的

31趟增开列车车票最低6.5折开卖

可通过12306或窗口购买

一张小小的火车票，一头连接着家，一头连着梦想；350公里的火车时速，承载着按捺不住想家的心。

“把父母从老家接来反方向团圆如何？”近些年，这样的声音越来越多。近日，中国铁路上海局集团有限公司发布公告，对31趟春运增开列车票价实行打折销售，最低只有6.5折，在性价比上，高了不少。

所以，实在不行，不妨在实现梦想的地方阖家团圆吧。

春运期间对部分列车打折，其实从去年就有了。

铁路部门介绍，春运期间部分列车去程客流集中，但返程客流较少。“比如春节前，杭州出发前往云贵川渝都是热门线路，车票紧俏，但是那个时间点从上述地区返程的人却不多，春节后呈相反状况。”从去年开始，铁路部门决定对始发、终到时刻相对较好的回程方向列车，车票进行打折。

而今年，春运折扣列车开行数量上有了进一步增加，折扣力度也越来越多。部分车次甚至全部席位都打6.5折，性价比一下高了很多。

钱江晚报记者了解到，今年中国铁路上海局集团有限公司春运期间实行折扣票价的列车有31趟，其中春节前14趟，春节后17趟。它们大多都是春运临时增开的K字头和没有字母只有数字编号的普通列车，不过也包含了一些Z字头、T字头等速度较快、等级较高的火车。

昨天中午，钱报记者登录12306网站查询发现，目前部分列车已开始出售折后车票，旅客已经可以通过12306网站或各车站售票窗口购买。比如说，2月6日杭州至重庆北的K4173次列车，全部席别打6.5折。折扣后，杭州至重庆北的空调硬座只要145元，软座230元，这个票价几乎和十多年前没有空调的“绿皮车”持平，性价比高了不少。

又比如，2月5日杭州至淮北，K5668次列车，全部席别打6.5折。折扣后杭州至淮北空调硬座只要65元，软座只要100元，甚至比其他车次的硬座票价还要便宜不少。

具体折扣信息，旅客可以到12306网站或者12306手机APP查询。（记者 吴崇远）

(责编：杨曦、仝宗莉)