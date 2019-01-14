原标题：“双轮驱动”优化货币政策传导渠道

2018年，我国央行通过四次降准、增量开展中期借贷便利（MLF）等，为金融体系提供了中长期流动性保障，积极支持了实体经济。央行灵活精准运用货币政策工具，对于引导市场合理预期，维护金融、外汇市场平稳运行发挥了重要作用。中央经济工作会议强调，要“发挥好宏观政策逆周期调节作用”，提出“稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕”。

今年伊始，央行放宽普惠金融定向降准考核并全面降准，凸显了货币政策逆周期调节力度以及微调预调。今年国内经济转型过程中面临下行压力，外部形势也较为严峻复杂，存在较大不确定性。要落实好金融服务实体经济各项政策，坚持稳健的货币政策保持松紧适度，实现预期的货币政策目标，优化政策传导渠道作用十分重要。

我国货币政策传导渠道主要以信贷渠道和利率渠道为主，在宏观杠杆率基本企稳下，如何通过优化货币政策传导渠道，进一步提升货币政策效果，大力引导银行着力破解民营企业小微企业融资难问题，积极开展普惠金融、绿色金融等，促进经济高质量发展，笔者认为，应重在遵循市场化取向，同时更好地发挥监管激励作用。

一方面，要积极完善货币政策信贷传导渠道。我国金融体系是以银行为主导，银行信贷是最主要的社会融资方式，近些年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模都在70%至80%。因此，信贷渠道也是当前央行货币政策传导的最重要渠道，实质上是央行运用货币政策影响银行信贷行为，也反映出我国央行货币政策框架更侧重“数量型”。银行信贷行为是否符合央行意图，直接决定着货币政策传导效果的好坏。

银行为民营企业小微企业提供融资支持，只有通过市场化方式驱动，才具有内生动力和商业可持续性。银行的信贷行为除了主要来自市场利益激励，还有来自监管部门考核压力。监管部门可通过完善考核指标、创新产品以及窗口指导等，给予资本、资金等方面监管考核优惠，积极引导银行加大对民营企业小微企业融资支持。此外，充分发挥好国有大型银行服务民营企业小微企业的示范作用，也具有重要意义。

另一方面，要积极疏通货币政策利率传导渠道。货币政策利率传导具有广泛的影响力和渗透力，属于“价格型”货币政策框架。通过货币政策影响实际利率价格，从而影响融资主体决策，这主要通过金融市场完成传导。若名义利率低于实际利率水平，资金借入方意味着获得超额收益。不能充分真实反映资金成本的利率水平，对我国民营企业小微企业融资会造成很大负面影响。改革开放40年，我国利率市场化进程取得了很大跨越，但仍尚未真正实现利率市场化。中长期国债收益率曲线，作为利率基准的功能还未充分发挥。当前，我国银行间市场利率、债券市场利率以及信贷市场利率之间仍存在一定壁垒，与实际市场利率还有不小差距，央行货币政策的利率传导机制受限。笔者建议，应继续大力推进我国利率市场化形成机制，降低金融市场主体准入门槛，由资金供求主体决定价格，尽可能减少利率形成机制中的各种扭曲，推动利率“两轨”逐步合“一轨”，这将对我国民营企业小微企业融资大有助益。

今年要实现“六稳”，确保经济运行在合理区间，需要充分发挥货币政策效果，建议重点加强优化货币政策传导渠道，特别是信贷渠道与利率渠道，坚持市场化取向与监管激励双轮驱动，实现金融机构服务民营企业小微企业的良性循环，促进我国经济高质量发展。（记者 甄新伟）

(责编：杨曦、仝宗莉)