部委年度工作会议陆续召开 今年着力干好这些事
新疆库车县在人口比较密集、富余劳动力充足的中心乡(镇)、村引入“卫星工厂”，以就业促脱贫。俞刘东摄(人民视觉)
近期，国家部委相继召开年度工作会议，对2019年重点工作进行部署。梳理发现，打好脱贫攻坚战依然是很多部委的工作重点，优化营商环境、加大监督管理力度等是重要着力点。
打好脱贫攻坚战
2019年是打赢脱贫攻坚战的关键一年，推进脱贫攻坚的很多举措出现在部委的工作规划中。
2018年12月27日—28日，全国工业和信息化工作会议指出，完成定点帮扶、网络扶贫“硬”任务，深化电信普遍服务试点，力争2019年年底前实现全国98%贫困村通宽带。
2018年12月26日召开的全国交通运输工作会议提出，加强“三区三州”等深度贫困地区国家铁路网、国家高速公路网等对外骨干通道建设，强化内部通道连接。
2018年12月27日—28日召开的全国扶贫开发工作会议指出，将健全稳定脱贫长效机制，坚持五级书记抓扶贫，强化攻坚资金保障，完善考核监督机制。
2018年12月27日—28日召开的全国财政工作会议指出，将深入推进贫困县涉农资金整合试点，加快扶贫资金动态监控机制建设。
2018年12月28日—29日召开的全国人力资源和社会保障工作会议指出，将健全工作机制，加强与深度贫困地区的工作对接，进一步加大就业补助等专项资金的转移支付力度。
2019年1月7日召开的全国卫生健康工作会议指出，举全系统之力实施健康扶贫工程，进一步完善基层医疗卫生服务能力建设长效机制，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康危险因素防控。
继续优化营商环境
优化营商环境是不少部委2019年工作的重点。
深化制度改革，解决企业发展面临的准入难、审批难等困境。
在2018年12月27日召开的全国市场监管工作会议上，国家市场监管总局局长张茅表示，将继续深化商事制度改革，推进证照分离，压减企业开办时间， 2019年上半年全国实现“企业开办8.5天”的目标。
2018年12月24日召开的全国住房和城乡建设工作会议指出，将在全国开展工程建设项目审批制度改革工作，优化审批流程，确保实现审批时间压减一半的目标。
降成本、促融资，解决企业反映突出的成本高、融资难等问题。
全国财政工作会议提出，重点减轻小微企业税收负担，对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免。
2018年12月21日—22日召开的全国发展和改革工作会议指出，将更大力度降成本，加快清理规范涉企行政事业性收费。
2018年12月27日—28日召开的全国工业和信息化工作会议指出，将引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模，实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。
加大监督管理力度
很多部委在2019年的工作规划中，将加强监管作为工作重点。
加强对重点领域的市场监管，维护市场平稳安全运行。
全国市场监管工作会议指出，将加强对食品药品、特种设备等领域的监管工作，建立违法严惩制度、巨额赔偿制度、内部举报人奖励制度等市场监管重要制度。
全国住房和城乡建设工作会议指出，将加大房地产市场监管力度，继续开展打击侵害群众利益违法违规行为、治理房地产乱象专项行动。
在全国工业和信息化工作会议上，工信部部长苗圩指出，将提升行业监管能力，强化网络实名、IPv6地址和ICP备案管理。
加大安全生产监管力度，保障人民群众的生命财产安全。
全国交通运输工作会议指出，将开展安全监管履职情况评估，加快构建以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为核心的新型监管机制。
全国住房和城乡建设工作会议指出，持续开展建筑工程质量提升行动和建筑施工安全专项治理，严格工程质量安全监管，加强建设工程消防设计安全管理。
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