在海拔4100米的雪域高原之上，四川阿坝藏族羌族自治州金川县撒瓦脚30兆瓦光伏扶贫并网项目日前成功并网发电。撒瓦脚山上山下垂直高度2000米，道路均为羊肠小道，大型货车无法直接将设备、材料运输上山。施工人员克服气候和交通困难，靠马驮负光伏发电设备到工地。该项目覆盖109个行政村，让建档立卡藏羌人口3366人受益。

刘国兴摄（影像中国）