给世界提供发展的加速度

■越来越多的世界领先企业选择同中国合作，看中的不仅是中国的市场潜力，更是中国引领世界发展潮流的智慧与能力

推出每周要闻回顾，是路透社、彭博社、英国广播公司等国外主流媒体的惯例。梳理上周要闻发现，这些媒体不约而同将“特斯拉首家海外工厂在上海正式开工建设”这条消息列入其中。有外媒指出：“特斯拉公司首席执行官马斯克在2019年开年之际展开了一次难忘的中国之旅，这也是新的一年中国向世界传递的开放合作的重要信号。”

“中国的发展速度和办事效率令人印象深刻，很难想象能在如此短的时间内完成开设一个汽车工厂的全部程序！”作为中国新能源汽车领域放开外资股比后的首个外商独资项目，特斯拉上海工厂的进展速度让马斯克印象深刻。从2018年7月10日特斯拉与上海市临港管委会、临港集团签署纯电动汽车项目投资协议，到10月17日土地摘牌，再到今年1月7日汽车工厂正式开工……不到半年时间，刷新了一个超级汽车工厂建设的历史速度，也见证了中国新一轮对外开放的加速度。

中国用实际行动表明了扩大开放的决心，让更多境外投资者成为受益者。2018年，中国实际利用外资1350亿美元，同比增长3%。在全球外国直接投资去年上半年下降41%、发达国家下降69%的情况下，中国仍然是全球投资热土。美中贸易全国委员会的调查显示，90%的企业认为中国是最重要的市场之一，95%的企业表示未来一年将增加对华投入或保持现有投入水平。通用电气、霍尼韦尔、巴斯夫、宝马等一大批外资企业不断在华开设先进工厂，深化在华供应链。德国总理默克尔感叹：“中国开放市场不是空谈，而是行动。”

中国新一轮对外开放的加速度，也是给世界提供发展的加速度。回顾40年来中国市场的变化，IBM大中华区董事长陈黎明说，从1978年改革开放至今，外国企业在中国的发展经历了三个阶段：“为中国制造”，即通过贸易形式把产品带入中国；“在中国制造”，把技术带到中国；“与中国制造”，把创新带到中国，与中国同创新、共发展。

越来越多的世界领先企业选择同中国合作，看中的不仅是中国的市场潜力，更是中国引领世界发展潮流的智慧与能力。新管理模式的应用，新科技成果的孕育，新能源技术的推广……中国正在以实力展现巨大吸引力。中国已成为世界上利用新能源和可再生能源的第一大国，清洁能源投资连续多年位列全球第一。具体到汽车市场，截至2018年底，全球新能源汽车累计销量突破550万辆，中国市场占比超过53%。在新一轮能源革命深入推进的背景下，特斯拉看中的既是中国作为全球最大新能源汽车市场的巨大机遇，也是因为中国有实力、有意愿助其实现“加速世界向可持续能源的转变”的宏伟目标。

本周，“世界未来能源峰会”在阿联酋阿布扎比举行，习近平主席特别代表将应邀出席，一大批中国企业将与会参展。作为“可再生能源领域的达沃斯”，这次峰会将继续见证中国在可再生能源和清洁能源领域与世界交流发展经验、拓展合作领域。美丽中国的故事，也是中国与世界携手共进的故事。

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 03 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)