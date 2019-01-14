巴西教育与研究学院经济学教授达马斯：我看好中国经济

■改革开放是当今时代最成功的伟大故事，使中国的面貌焕然一新。

“改革开放40年来，中国在国际舞台上从一个经济落后的国家成长为世界第二大经济体，并成功使数亿人摆脱了贫困。”巴西教育与研究学院经济学教授罗伯托·杜马斯·达马斯在接受本报记者采访时表示，“改革开放是当今时代最成功的伟大故事，使中国的面貌焕然一新。”

“改革开放让中国日益走近世界舞台中央。”达马斯高度评价改革开放后中国取得的成就，“在过去40年里，中国实现了国内生产总值快速增长，居民人均收入不断增加，贫困人口大幅减少。”达马斯拥有超过30年的金融从业经验，尤其关注中国和世界经济。

目前中国已经成为全球最大贸易国，同时也是世界经济增长的重要引擎。在达马斯看来，改革开放具有世界意义，“改革开放带给中国巨变，也带动了世界许多国家和地区的发展，来自中国的质优价廉的丰富产品也使其他国家民众生活水平得以提升。”

谈到中国的改革历程，达马斯认为，家庭联产承包责任制是中国改革开放初期在农村推行的最重要举措，“农村施行的改革，特别是家庭联产承包责任制，提高了农民积极性，大大解放了农业生产力，农村市场经济也逐步发展。”达马斯说，此举促进了中国从计划经济向市场经济成功转型，“农业逐渐实现现代化，越来越多的农民不再只依靠种地生活，进一步解放了农村劳动力”。

“在农村实行改革的成功，逐步扩展到城市及国有企业。”达马斯特别认同中国设立经济特区的做法，认为这些地方成为吸引外商投资以及先进技术的试验区，之后中国逐渐走上了经济快速增长的轨道。

达马斯强调说，外部投资是拉动中国经济增长的重要驱动力。“一些西方人士过分强调外国投资的作用，但中国自身的努力才是根本因素。”“‘摸着石头过河’这句话给我留下了深刻印象，中国当时并没有相关的经验，很多都是从零开始的摸索。”达马斯认为，改革开放之所以取得成功，很重要一点在于其过程的渐进性和实验性，“从农村到城市，从试点到推广，一步一个脚印，不急于求成，直至改革开放覆盖广阔的中国大地。”

达马斯对未来中国经济的发展前景充满信心，“未来，中国经济将实现更高质量发展和可持续发展，长远来说，我看好中国经济。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 03 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)