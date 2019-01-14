优秀文化浸润 助力乡村振兴

1月9日至12日，文化和旅游部直属国家艺术院团的优秀艺术家，连夜赶路、长途奔波、分队行进，为广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县和百色市田阳县的基层群众送来浓浓暖意；12日当天，在湖北孝昌，由农业农村部和湖北省委、省政府共同举办的2019年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范湖北分会场活动拉开帷幕……

巴马县75岁的马英贞老人双手捧着中国艺术研究院、中国国家画院书法家现场书写的春联和赠送的福字，她笑呵呵地说，“一回到家，我就把春联贴在家门口，迎接新年！”

“这几年，农资、农机成本上涨，单纯种粮赚不到钱，听说虾稻共作效益高，我准备好好学一学。”从涌动的人群中走出来，抱着一摞书的湖北孝昌县小河镇仙人石村村民明升三挥了挥手中的《渔业致富指南》……12日一大早，他就乘坐公交来到孝昌县花园广场，只见人头攒动。在广场四周搭建的数十个咨询台前，各部门工作人员和专家热情地为农民朋友答疑解惑，送种子、医药、春联、图书，普及农业科技、家庭教育、医疗保健等知识。广场中央，湖北省演艺集团为乡亲们送来了一台精彩的文艺演出，吸引了上千人观看。

在广西慰问演出现场，不少孩子第一次看到芭蕾舞、第一次听京剧、第一次看儿童剧，艺术家们的高超演绎给他们的生活增添了新色彩。中国儿童艺术剧院青年演员翁杨感慨自己在基层受到了感动和启迪，他说：“我们文艺工作者的舞台不仅在城市、在剧场，也在乡村、在田间地头。我们的价值是给更多孩子带来欢乐，在他们幼小的心灵里播下艺术的种子……”

“文化扶贫对基层群众来讲也意义重大。”国家话剧院艺术家王卫国多年来一直坚持下基层演出，他说，“许多地区正在脱贫攻坚关键期，正在推动乡村振兴，优秀传统文化的浸润意义重大。”

农业农村部副部长张桃林介绍说，“三下乡”是沟通农民、服务农村的重要抓手，要不断丰富活动内容，完善服务载体，创新组织形式，用“三下乡”助力打赢脱贫攻坚战，助力乡村振兴。

据悉，文化和旅游部组织发动各下属院团、单位，将组成48支下基层文艺小分队赴陕西延安、贵州黔东南等18个省（区、市）老少边穷和县以下地区，开展慰问演出、结对帮扶、艺术交流等服务基层活动232场。而在湖北孝昌，农业农村部以及湖北省直、孝感市直的40多家单位共同为孝昌扶持项目、物资、资金总价值达3.9亿多元。

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 06 版）

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