4K超高清电视5G网络传输测试成功

本报深圳1月13日电 （记者吕绍刚）走过36年的央视春晚，将在今年的深圳分会场实现我国首次4K超高清内容的5G网络传输。

1月13日，中央广播电视总台联合中国移动、华为公司在深圳成功开展了5G网络4K电视传输测试。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，广东省委副书记、深圳市委书记王伟中，广东省委常委、宣传部部长傅华及有关企业负责人等出席5G网络4K电视传输测试启动仪式并致辞。本次传输测试通过中国移动的5G试验网络，成功实现了将央视春晚深圳分会场4K超高清信号回传至中央广播电视总台北京机房，同时将总台4K超高清北京景观信号传送至位于深圳分会场的总台4K超高清转播车展现实时信号，从而为2019年春晚5G技术的应用做好技术验证和准备。

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 06 版）

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