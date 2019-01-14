百姓关注·医疗领域乱象

重复检查劳民伤财
前不久，父亲的高血压犯了，我送他到医院，在门诊部就诊。医生问了一下情况，就开单子让去做心电图、拍片等检查。我拿到检查结果后交给医生，医生看后让住院治疗。我便带着父亲办了住院手续，孰料住院部的一名医生又开单子，让我们去做拍片等检查。我说门诊医生已安排检查了，可得到的回复是：“在门诊看病听门诊的，到了住院部就得听住院部的。”无奈，我们重新做了一遍检查。
同一个医院，门诊部、住院部对彼此的检查结果互不认可，不仅浪费医疗资源，而且劳民伤财。卫生部门应严查不按规定互认检查结果、搞重复检查的行为，确保群众安心就诊。
湖北孝感市 周培珍
住院首日上缴评定费
近十年来，我的身体状况一直不好，平均一年总会住院2—3次。但在最近几年，我发现住院缴费单上悄然多出了一笔35元的日常生活评定费，住院的第一天收取。在最近一次住院时，我问护士什么是日常生活评定费，她竟说不出个所以然来。我进一步询问：“是不是在住院办手续时你们询问是否吃得下饭、睡得着觉等问题，便算对我进行了日常生活评定？”她也只说这是上级统一规定。直到现在，我也没弄清楚这笔日常生活评定费究竟是指什么。
希望医院方面能尽早为我们作出明确解释，这笔日常生活评定费从何而来、用在何处，让广大患者的病看得舒心、看得放心。同时希望有关部门加强监管，严格把关医院收费款项的调整变动，切实做到依法依规、合情合理。
湖南冷水江市 卜 满
额外加钱才能出院
2018年11月25日，河南西华县一位农民拿着卖粮食的2000元，到西华县人民医院做手术。手术第二天，护士通知他再交钱。病人不解：“我昨天入院刚交2000元。”护士说：“用完了，这是昨天的清单。”病人接过来一看，手术费、医疗费、医药费、化验费共计1932元，余额68元。随后，病人要求出院，医生表示起码再住院3天。病人说：“没钱了。”医生见出院意愿已决就说：“真要出院也可以，不过要加收1950元的机器费。”医生还说：“这是我们的规定！”病人无奈，借钱给了1950元的机器费才得以出院。
在医院与其他病人攀谈，得知“加价出院”并非个案。希望有关部门详查医院的每笔收费，严肃处理乱加价行为，使广大群众所花的每一笔看病钱都清清楚楚、依法合规。
河南西华县 彭世繁
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