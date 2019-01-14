立足营商环境  着眼产业发展

海纳百川，有容乃大。

2017年4月1日，中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区落户泸州。截至2018年12月，片区新增注册企业2706家（累计5747家），为原存量企业的8.2倍。

川南临港片区试水川南，服务西南，对接东南亚。目前，涉及川南临港片区的141项试验任务已推进实施139项，形成创新成果194项，全国首创创新制度22项。其中，“生产企业出口退税服务前置”纳入全国自贸试验区第五批复制推广经验在全国推广，“政务服务最多跑一次”被国家发改委全国推广。

高速引擎 开辟制度创新“苗圃地”

位于四川泸州的川南临港片区，长江穿城而过，留下了出川第一港的“黄金港”，坐拥川滇黔渝结合部的地理区位，成为成渝城市群南向开放重要门户、建设内陆新高地的重要支点。

使命在肩，初心如磐。川南临港片区迅速确定“依托长江、承东启西、协同开放、面向全球”的战略定位，以制度创新为核心，快速试水改革突破。挂牌运行第一天，川南临港片区第一家公司——泸州临港辉睿供应链管理有限公司开办仅用了15分钟，如今，该公司进出口业务量和对智能终端供应链金融服务面增长近10倍，自贸区入驻成为了当地企业发展的“动力源”。

结合改革实际，制定实施方案，川南临港片区探索优化创新创业制度环境、创新科技金融服务机制、整合全球创新创业要素等内容，把川南临港片区作为泸州乃至四川各行业系统先行先试的“试验田”。

协同开放 区域合力形成“引力场”

2018年7月12日，首趟广州—泸州海铁联运班列抵达泸州港国际集装箱码头。又一趟海铁联运班列正式运行。

云龙机场航线恢复，成都、赤水无水港建设，铁水联运开行，“五定”外贸直航班轮等一系列运输航线，形成了协同合作的大动脉。截至目前，泸州“铁公水空”立体交通体系日臻完善，随着泸州、宜宾两港的整合力度加大，四川水运将呈现出更加强劲的吸引力。

政务服务互办、口岸监管互认平台，为川南各市带来协同开放的自贸红利。2018年12月17日，泸州市商业银行在香港联交所主板成功挂牌上市，成为西部地区地级市中首家上市银行。这不仅是“川港澳合作周”的硕果，也是川南临港片区扩大区域开放合作，设立驻香港办事处赢取的“红利”之一。

川南临港片区协同联动成都片区，与青白江口岸合作，在全国首创平行进口汽车异地监管展销模式；与双流空港口岸合作，建立跨境电商共用综合服务平台，完成跨境电商清关分拨；深化与武汉、南京等沿长江口岸合作，开行至上海升船机“五定”外贸直航班轮，开通泸州至仁川、神户、高雄等近洋直达航线，开通“蓉欧+泸州港”号班列，双向开行“泸州-广州”“泸州-钦州”铁海联运班列……通过川南临港片区的协同开放，让泸州乃至川南贸易深度融入粤港澳大湾区和北部湾经济区，逐步构建陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。

同时，川南临港片区推出口岸通关“零费用”、保B仓库“零租金”、补贴泸州港集装箱进货车辆的高速路通行费等服务措施，吸引内江玻璃纤维、自贡硬质合金、乐山草甘膦等货物在泸州港进出。

作为“天府首港”，泸州港是川滇黔基础条件优、运力大、辐射能力强的水运港口。川南临港片区服务滇黔义不容辞，泸州以建设成渝城市群南向开放门户为目标，与昆明、昭通、毕节等地签订合作协议，开展政务服务互办、“飞地园区”共建、港口物流互通等合作。启动了多式联运物流中心、国际商品交易中心建设，与地中海航运、民生轮船等30多家国内外船运公司合作，实行内外贸同船运输，便捷了企业贸易往来。

川南临港片区依托泸州港这一天然优势，与沿海沿江沿边的合作不断深入。2018年，泸州港完成集装箱吞吐量57万标箱，同比增长18.5%，占四川水运总量的61%。泸州港进出货物量呈现强势增长。

协同开放，川南临港片区正在形成新的“引力场”，步步高、万达等中国500强企业入驻，初步形成现代服务业聚集区、区域性金融服务区等六大功能区和九大特色产业。重点发展航运物流、港口贸易、教育医疗等现代服务业，以及装备制造、现代医药、食品饮料等先进制造和特色优势产业，为泸州三大千亿级产业发展贡献力量。

平台建设 不断完善口岸功能“试验田”

目前，随着泸州港保税物流中心（B型）、临时开放口岸、进境粮食指定口岸等申创成功，依托“水公铁空”立体交通体系，运输成本进一步降低，通过平台直接融合川南、渝西、滇东、黔北地区的贸易要素，推进区域经济社会发展。

目前，泸州进口肉类口岸制定检查验场已通过预验收，预计每吨综合成本可减少500到1000元。预计不久后，泸州及其周边市民就能吃上价廉物美的进口肉类食品，同时也将填补川滇黔市场肉类供应不足的缺口。

川南临港片区为了满足口岸及其他人才需求，建立统一集中的综合行政执法体系和组织管理架构，出台了《中国（四川）自贸试验区川南临港片区管理办法》《集聚高层次人才十二条措施》《急需紧缺和实用人才激励办法十条措施》《吸引境外高端人才的工作办法》等办法措施，完善川南临港片区基本制度体系和法规框架，制定“两免三减半”优惠政策，引进锐仕方达等人力资源企业21家，形成“政府搭台、企业唱戏”引才模式，保障人力资源流动。目前，已引进金融、贸易、物流等人才300余人，人才库储备1300余名，形成“两新”组织486个。

川南临港片区正加快综合保税区、国家开放口岸、跨境电商综合试验区、检验检疫综合试验区等开放口岸的申报进度，让新的“口岸模式”为泸州带来更大的发展，让泸州及周边川滇黔经济圈获得更多的福利。

站在新的起点，川南临港片区这块“试验田”已瞄准推动“高质量发展”和做大做强“三大千亿产业”的目标全速前进。

数据来源：四川自贸区川南临港片区管委会

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 08 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)