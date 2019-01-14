原标题：微观主体活力如何增强？企业能干的就让企业干

北 京

将现有2298项市级审批和政务服务事项压缩至1130项、精简50.8%

山 西

当年完成规范化股份制改造并登记为股份公司的中小微企业审核后给予50万元奖励

吉 林

促进新兴产业发展，实施包容审慎监管，对新兴产业给予1至2年包容期

江 苏

根据吸纳就业情况，小微企业贷款最高额度从200万元提高到300万元

福 建

进一步减轻企业税费负担，城镇土地使用税按税额标准下调20%计算缴纳

河 南

谋划推进10个左右创新引领专项、100个左右创新示范专项、1000个左右创新应用专项

重 庆

鼓励民营企业大力引进人才，每人最高可享受200万元的一次性安家补助

宏观经济不能缺乏微观基础。目前，中国各类市场主体数已超过1亿户，它们是经济进一步发展的动力源，更是预示经济健康状况的晴雨表。

微观主体活力如何进一步增强？中央经济工作会议提出加快经济体制改革，强调要深化四梁八柱性质的改革，以增强微观主体活力为重点，推动相关改革走深走实。

提高直接融资比重

解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题

“前段时间，进博会上展示的一台龙门铣机床轰动一时。实际上，我们的产品能把每米的定位精度控制在0.5—1微米，精度更高。”大连光洋科技集团董事长于德海对公司的尖端产品信心满满。

作为一家民营企业，大连光洋已经在数控机床领域打造出完整的产业链，产品覆盖控制系统、传感系统、执行系统等。2018年以来，企业高档数控机床订单同比增长超过50%。

民营经济是推动我国发展不可或缺的力量。增强微观主体活力，要发挥企业和企业家主观能动性。目前，一些民营企业在发展中遇到了很大困难。有些问题，单靠企业自身努力解决不了，需要瞄准民营经济发展中的“痛点”，有针对性地为企业排忧解难。

针对融资难问题，未来3年，浙江省将新增5000亿元，用于小微企业贷款。同时，还将统筹各类政府性资金1000亿元，撬动社会资本万亿元支持实体经济发展。

“我们创新推出了小微网贷，可在线直接生成授信，最高贷款额度为1000万元。”农行浙江分行行长冯建龙介绍，小微网贷系统“直连”小微企业报关、物流、供销等信息，银行根据企业的经营状况，当天受理、当天放贷，不需要抵押和担保。小微网贷上线5个月来，贷款2656户，贷款余额超过20亿元。

中央经济工作会议明确提出，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。

“实体经济融资难、信贷紧张的情况，目前确实存在。所以，在保持流动性合理充裕的前提下，还要畅通货币政策传导机制，才能把流动性切实引导到实体经济中去。” 民生银行首席研究员温彬认为。

营造公平市场环境

给社会资本更大空间

增强微观主体活力，要建立公平开放透明的市场规则。营造公平市场环境，要打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”。其中，加快推进国有企业改革，对市场“破冰”具有重要推动作用。

日前，国家电网公司向社会公布全面深化改革十大举措，将以混合所有制改革为突破口，首次在特高压直流工程领域引入社会资本。

特高压工程投资大、技术等级高，具有资源优化配置能力强、运营和收益稳定等特点。社会资本进入这一领域，可以获得收益稳定的回报；同时也将为国家电网建设带来更多的资金，增强国有经济活力。

此次国家电网向社会资本开放，还包括电网建设、装备制造、电动汽车、综合能源服务等业务，几乎涵盖了国家电网公司的全部经营范围。“此次开放合作的广度、力度、深度，都大大增加了。只要条件合适，国有资本、民营资本我们都欢迎。”国家电网体改办主任杨新法介绍，混改将向更多领域多层次多形式开放，并带动体制机制全面转变。

政府与社会资本合作，正不断向纵深推进。“过去有社会资本表示，在地方政府推介的PPP项目中，肥肉吃不着，瘦肉很少，带皮带骨头的很多。下一步，地方政府要拿出更多的优质项目，通过放宽准入、打破垄断、鼓励竞争，充分释放出社会资本创造创新活力。” 财政部PPP中心主任焦小平表示。

制度环境法治化

进一步厘清政府和市场边界

增强微观主体活力，要营造法治化制度环境。经济体制改革的核心问题，是处理好政府和市场的关系。中央经济工作会议强调，要切实转变政府职能，大幅减少政府对资源的直接配置，强化事中事后监管，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干。

日前，备受关注的市场准入负面清单(2018年版)亮相，其中禁止和许可类事项比试点版缩减了约54%。国家发改委有关负责人介绍，清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入，在市场准入环节无须再审批。

“负面清单是国际上广泛采用的外资准入管理方式，我国将其引入到国内经济治理，是一项重大的制度创新。”这位负责人表示，这意味着我国在市场准入领域确立了统一公平的规则体系，有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用。

“从总体上来看，现代经济都是‘混合经济’，离不开有形之手与无形之手的作用。如果这两只手不协调，就不能形成合力，经济、社会各个方面的问题就难以解决。”中国财政科学研究院院长刘尚希说，更好地发挥政府作用，就是政府与市场要形成合力。政府既要大幅减少对资源的直接配置，又要加大力度营造法治化制度环境。这样，才有利于加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。

(责编：杨曦、仝宗莉)