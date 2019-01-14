财政“加减法”这样计算

在减税降费方面，今年将实行普惠性减税和结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展，对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免；全面实施修改后的个人所得税法，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。同时，推进更为明显的降费，清理规范地方收费项目，加大对乱收费查处和整治力度。加强收费项目清单“一张网”建设，健全乱收费投诉举报查处机制。
在加大支出力度方面，将继续增加财政支出规模。这样将有利于向外界释放财政政策积极有力的信号，更好引导企业预期，增强市场信心。
在提高资金配置效率方面，坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，该保的支出必须保障好，该减的支出一定要减下来。增加对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域的投入。各级政府要带头过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。
在提高资金使用效益方面，以全面实施预算绩效管理为抓手，将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，及时纠正偏差，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。继续盘活财政存量资金，将难以支出的长期沉淀资金一律收回，统筹用于急需资金支持的领域，提高财政资金使用效益。
（本报记者 李丽辉整理）
《 人民日报 》（ 2019年01月14日 19 版）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】