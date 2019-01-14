去年图书零售保持较快增长

本报北京1月13日电 （记者张贺）由中国出版协会和中国书刊发行业协会共同主办的“阅读X”论坛日前在京举行。记者获悉：2018年我国图书零售继续保持较快增长。
2018年，我国图书零售市场码洋规模达894亿，同比上升11.3%，继续保持两位数的增长。网店图书销售增长达24.7%，增速有所放缓，码洋规模达573亿元；实体店图书销售出现负增长，同比下降6.69%，码洋规模达321亿元。
北京开卷信息技术有限公司发布的《全球背景下的中国图书零售市场》指出，网店渠道从2008年开始崛起，随后一直呈现快速增长的态势，尽管近些年增速有所放缓，但仍保持在20%以上的增长。
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